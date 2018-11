Azealia Banks admite que cancelou show em Fortaleza por conta de Pabllo Vittar

Após a polêmica do cancelamento do show de Azealia Banks em Fortaleza ganhar as redes sociais pelo país, a cantora norte-americana publicou uma série de tweets com o real motivo de não ter feito a apresentação. Segundo os prints postados no Instagram, o cancelamento ocorreu porque Azealia não queria abrir o show de Pabllo Vittar.

Na época, a rapper afirmou que a produção do festival "Pisa Menos" não tinha cumprido o combinado e, portanto, não concordou em subir ao palco. Em contrapartida, a produção alegou que o show não feito por conta da negativa de Azealia em abrir o evento para a brasileira.

Ainda nos prints, a cantora afirma que acredita que tudo tenha sido um "golpe" para ajudar a carreira internacional de Pabllo. "O produtor me disse que era o meu show. Quando eu apareci, era o show dela. Eu não tenho nada contra ela, mas eu não vou abrir para alguém que eu sinto que sou mais poderosa", escreveu em uma das respostas que deu a uma fã. Veja os prints e as traduções:

Fotos: reprodução/Instagram

Fã: A mídia aqui no Brasil está falando que você cancelou um show porque você não queria dividir o palco com ela

Azealia Banks: Não! O promoter me disse que era o meu show. Quando eu cheguei era o meu show. Eu não tenho nada contra ela, mas eu não vou abrir para alguém que eu acho que sou mais poderosa. Minha essência é muito potente para me colocar abaixo de alguém que mal existe em meu mundo. É uma questão de negócios… não é pessoal.

Foto: reprodução/Instagram

"Pabllo Vittar é um artista local brasileiro. Ele não é internacional. Eu sou internacional. Eu suspeito que essa foi uma manobra dele e dos produtores para tentar dar a Pabllo alguma influência internacional, mas não caí nessa. Quando assinei o contrato para o show, eu disse que o show era meu. Nem prestei atenção nos outros artistas“.

"O chato é que ele tentou fazer parte do bonde e armar pra mim para que ele pudesse aparecer como uma diva, quando eu realmente achava que ele era um genuíno admirador meu. Se ele não tivesse feito esse truque, eu teria emprestado 100% do meu talento para combinar com a cultura gay americana, mas ele decidiu armar pra mim… Agora, não quero fazer nada com ele"

Até o momento, Pabllo Vittar ainda não se pronunciou sobre as declarações de Azealia.