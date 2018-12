Atração no Réveillon de Fortaleza, Ito Melodia visita o Ceará e recebe homenagem

O vozeirão de Ito Melodia viajou entre Rio de Janeiro e Fortaleza num bate-volta nesta terça-feira, 18 de dezembro. O principal intérprete e também compositor da Escola de Samba União da Ilha do Governador, que em 2019 homenageia o Ceará com o enredo "A peleja poética de Rachel e Alencar do averendado no céu", veio pela primeira vez à capital cearense para receber o título de cidadão fortalezense na Câmara Municipal.

A viagem do carioca coincidiu com o anúncio oficial das atrações do Réveillon pela Prefeitura, que confirmou a presença da bateria da União da Ilha no aterro da Praia de Iracema, conforme as especulações do mês de novembro.

> O Brasil canta o Ceará

Na rápida passagem por aqui, Ito contou, em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, um pouco do histórico com a agremiação, falou sobre a relação com Fortaleza por meio da Associação Pintando o SeTEAzul (que realiza um trabalho de caráter assistencial visando os indivíduos com Autismo) e adiantou os detalhes de preparação da bateria para o Réveillon e para o Carnaval 2019.

Confira vídeo: