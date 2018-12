Atração da próxima novela das sete, ganhadora do PopStar fala da carreira 

Vencedora do programa PopStar, Jeniffer Nascimento agora encara uma rotina corrida, entre as gravações da próxima novela das 19h (Verão 90) e a repercussão da vitória no reality musical. De passagem pelo Ceará, a atriz e cantora paulistana esteve no Beach Park, falou da vida de “popstar” e de seus próximos projetos, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

No último dia 18, Jeniffer superou João Côrtes, Malu Rodrigues, Mouhamed Harfouch, Renata Capucci e Sérgio Guizé na final da segunda temporada do PopStar. Ela cantou uma versão de “Survivor”, das Destiny´s Child, grupo que já teve Beyoncé na formação. A cantora levou um prêmio de R$ 250 mil.

“Ainda não deu tempo da ficha cair, na verdade, porque desde que eu venci o programa, não parei. Tive de cumprir a agenda do vencedor, com algumas coisas marcadas. E tô gravando a novela e ainda tem as demandas de shows”, atualiza.

Gravações

No elenco da próxima novela global das 19h, Verão 90, Jeniffer Nascimento começou a gravar os capítulos em outubro passado, em Cabo Frio (RJ). Durante dois meses, ela ficou entre a cidade do interior fluminense, a capital (gravando o PopStar) e São Paulo (SP), onde mora. “Foi a maior loucura, pois ainda tinha uns ensaios no meio”, lembra.

Antes de cair na estrada fazendo shows, em fevereiro de 2019, até lá Jeniffer vai conciliar as gravações de Verão 90 e uma agenda de eventos corporativos. Em janeiro, a cantora começa os ensaios para preparar seu novo espetáculo, “com coreografia, performance, mais próximo das coisas que eu fazia no programa”, detalha. Em paralelo, ela deve gravar uma música de Jorge Vercillo, a convite do cantor.