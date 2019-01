Ator norte-americano Bob Einstein morre aos 76 anos

O ator e roteirista norte-americano Bob Einstein, morreu aos 76 anos, após ser diagnosticado com câncer. A notícia foi confirmada nesta quarta-feira (2), pelo irmão, comediante e produtor, Albert Brooks.

Bob Einstein ficou internacionalmente conhecido a partir do seu papel na série Curb Your Enthusiasm (Segura a Onda, na versão em português), onde interpretou o papel de Marty Funkhouser.

Ele iniciou a carreira em 1968, escrevendo os roteiros para o programa The Summer Brothers Smothers Show. No mesmo ano, ele passou a atuar no The Smothers Brothers Comedy Hour.

Dentre os outros trabalhos realizados por Einstein, estão incluídos o filme Treze Homens e um Novo Segredo e a série Arrested Development (Caindo Na Real, na versão em português).