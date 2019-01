"Até no mundo da luta, o tipo de mulher que eles querem é aquela que agrade o público masculino"

Sarah Frota, 31, uma das brasileiras a estrear no UFC, teve no jiu-jitsu a base para chegar ao MMA profissional, e já trabalhou até com música antes de enveredar pelo esporte. Além do sucesso no MMA como objetivo, ela carrega uma outra missão pessoal: representar quem não se encaixa nos padrões.

Sarah Frota, lutadora profissional de MMA, estreia no UFC em Fortaleza (dia 2)



- Como foi a sua trajetória nos esportes até chegar ao MMA profissional?

Bom, desde nova, sempre gostei de praticar esporte. Na escola fiz judô, futebol dos sete aos 14 anos, fiz capoeira dos 12 aos 15 anos... Mais ou menos com uns 15 anos eu deixei de lado o esporte, porque comecei a me interessar por música. Aos 16 anos, tive minha primeira banda. A gente tocava rock, e aí passei uns quatro ou cinco anos no meio musical, toquei fora, toquei em São Paulo, em eventos underground do rock e do hardcore. Com 20, eu tava muito sedentária e quis procurar uma luta pra treinar, mas como hobby. Comecei a treinar jiu jítsu e no primeiro mês já lutei campeonato. Me apaixonei. Acredito que foi a arte que me trouxe até onde eu estou agora. Sempre gostei de ajudar meus professores na aula, puxava um treino. Da faixa azul pra roxa, me mudei pra SP, lutei campeonatos lá, fui campeã paulista algumas vezes, já ganhei campeonato goiano e do centro-oeste. Mas o jiu tem um custo muito alto, e na época eu não tinha recurso pra disputar os campeonatos fora. Aí retornei para minha cidade, em Goiânia. Três anos atrás, voltei a treinar um pouco mais forte, com o meu professor de jiu, Henrique Pofhal, profissionalmente. Em um ano, consegui fazer cinco lutas de MMA, não perdi nenhuma delas, e recebi o convite pra treinar na Astro Fight. Participei de um reality show na MTV da India, Super Fight League, isso no começo do ano passado, com duas lutas, em fevereiro. Minha primeira competição internacional. Hoje, meu cartel é de nove vitórias.

- Você recebia apoio da sua família e amigos?

A minha família sempre me apoiou. Minha mãe tinha um pouco de medo, mas nunca deixei de receber apoio, pelo contrário. Minha mãe viajava comigo quando podia, meus familiares me incentivam.

- Você foi apelidada de "treta" dentro do mundo da luta. Como surgiu esse apelido?

Isso foi uma brincadeira, porque quando eu era mais nova, um pouco por causa da música, meus amigos brincavam que eu não tinha perfil de atleta, aí um deles brincou que eu não era "atleta", eu era "a treta". Quando comecei profissionalmente no MMA, isso ficou.

Sarah: "Eu me considero uma pessoa tranquila. Como qualquer pessoa, não sou de levar desaforo pra casa, mas não me considero uma pessoa problemática"



- Dentro do ringue sua fama é de treta, mas e fora dele, como é sua personalidade? Como você se descreve?

Eu me considero uma pessoa tranquila. Como qualquer pessoa, não sou de levar desaforo pra casa, mas não me considero uma pessoa problemática. Não sou de desrespeitar os outros, ate porque vim do jiu e a gente aprende a respeitar.

A treta é mais dentro do octógono. Fora, eu tento tratar todo mundo bem.



- Dentro do mundo da luta, você também tem um papel importante de quebra de padrões. Além de ser uma mulher dentro de um ambiente que ainda tem uma presença masculina maior, é lésbica. Você sofre preconceito?

Eu sempre fui uma pessoa diferente do padrão normal, não seguia muito o padrão social. A vida é feita de escolhas. Já sofri vários comentários homofóbicos, a mulher é sempre esterotipada em tudo que ela faz. Hoje, até no mundo da luta, o tipo de mulher que eles querem é aquela que agrade o público masculino. Em várias lutas minhas eu recebo comentários que desmerecem meu trabalho, que eu só ganho por ter um estereótipo maculino. Eu tento trabalhar, trabalhar, trabalhar, porque quando a gente trabalha bem, a gente cala a boca dos outros.

Eu tô aqui pra representar todo mundo que não se encaixa no padrão. Quando a gente quer, a gente consegue. Não é fácil, mas é o preço que eu pago por escolher ser eu. Deito minha cabeça todo dia feliz.



- Já se pode ver uma igualdade na presença feminina e masculina no MMA? Uma aceitação maior do público?

A gente ainda não tem a mesma visibilidade que os homens, mas eu acredito que se a gente comparar o MMA com outros esportes, o MMA ta muito mais a frente de esportes que tradicionalmente já tinham mulheres. O futebol, por exemplo. Você mal vê a Marta, várias vezes eleita a melhor atleta do mundo. Pouca gente fala dela, enquanto o Neymar é falado o tempo todo.

Eu acredito que um dos esportes que a mídia mais respeita é o MMA. No MMA, fora do Brasil, as mulheres recebem quase o mesmo que os homens, proporcionalmente. Foi necessário uma mulher dentro dos padrões (Ronda Rousey), vendável, que atraia o público, que meio que abriu as portas pra gente lutar no UFC.

Sarah nasceu em Brasilia, foi criada em Goiânia e cresceu la. O coração é goiano

- Como é tua rotina de treino, atualmente?

Na Astra, a gente tem uma grade de treino pra que o atleta fique completo. Luta livre, box etc. A ideia é que o atleta esteja sempre pronto pras oportunidades. Aqui o meu trabalho é bem especifico pro MMA.

- E a maior conquista da carreira ate agora?

No jiu, acredito que meu maior feito foi ser campeã brasileira, na faixa marrom, em SP. No MMA, minha maior conquista foi a vitória no Contender series, no qual venci por nocaute.

- Quais as expectativas para a sua estreia no UFC, aqui em Fortaleza?

Vou lutar com uma menina casca grossa, mas a gente não ta aqui pra escolher luta. A expectativa é a melhor, psicológico tá legal, tô muito feliz de ir à Fortaleza.

Estou até emocionada de estrear no Brasil, ainda mais no dia de Iemanjá, 2 de fevereiro, porque sou umbandista. Garanto que vai ser show, a galera não vai se arrepender da luta que vai ver.

- Que sonhos você ainda pretende realizar?

Sonho que eu tenho é representar todo mundo, minha cidade, esse estilo de vida, pessoas diferentes. Minha meta com certeza é o cinturão do UFC. Eu quero o melhor. O que eu posso garantir é que o céu é o limite. Estou indo pra dar trabalho, não tô indo pra passear.

-Algo a acrescentar?

Agradecer o apoio da minha esposa, Suzana, que me assessora, apoia e motiva. 50% de tudo que eu consigo é dela. Ah, e uma coisa legal de mencionar é que eu a Taila treinamos juntas, somos amigas, entramos juntas pelo Contender, e a gente vai estrear no UFC juntas. Ela é em quem eu me espelho. To muito feliz de estar dividindo esse momento especial com ela.

(Colaborou Stephanie Sousa)