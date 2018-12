Astrologia 2019: previsões são de mais casamentos e empreendedorismo em alta

O fim do ano se aproxima e as expectativas para o que virá em 2019 começam a entrar nas especulações. Como sempre, a astrologia é um dos campos mais buscados para ajudar nessa busca sobre o futuro dos próximos meses.

Clarissa Maia, astróloga, afirma que o ano que está por vir não deve apresentar muitas facilidades no primeiro período. "Temos à frente uma trajetória em que precisamos apostar em nossa capacidade de lidar com o passado já ultrapassado, em equilíbrio com uma vontade irresistível de fazer tudo crescer e abraçar nossos sonhos", comenta.

Passado e Futuro

Ainda de acordo com as previsões feitas por Clarissa, essas são duas das questões que guiarão as ações nos dias que se aproximam. Os sonhos, inclusive, terão papel fundamental entre o que já ficou no passado e ainda tem chance no presente.

"Nosso desafio maior é equilibrar isso de forma que não deixemos de nos expandir"

"Sempre devemos tomar cuidado onde pisamos, levando em conta que o mundo está dando muitos passos para trás na consciência humana e trazendo elementos do passado empoeirado para a pauta do dia."

A astróloga conta que no ápice de 2019, porém com uma prévia entre abril e maio, as estruturas da sociedade e das instituições podem sofrer com rupturas. Isso porque, segundo os astros, haverá um desgaste no âmbito social, cultural, econômico e ambiental.

Outros aspectos

Na saúde, será necessário uma atenção ainda maior com as estruturas do corpo. "Neste ano, podemos dar mais escorregadas que o habitual na alimentação e bebida, já que um certo descontrole nas atividades pode estar mais frequente, tanto como euforia ou em uma tentativa de escapar da realidade", diz Clarissa.

No amor, ela comenta que os casamentos serão bem mais frequentes. "Pode ser um ano em que mais pessoas resolvam casar, ter casa, filhos, cachorro e papagaio".

Já em relação ao dinheiro, ela explica que, mesmo com o tom conservador que cerca 2019, esse aspecto deve apresentar contornos inovadores, o que pode facilitar novos empreendimentos.

Outra questão que também ganha força nos próximos 12 meses é o trabalho. "O que podemos notar ao longo do ano é uma necessidade mais forte que nunca de arregaçar as mangas e correr atrás do sonho de ascender profissionalmente. Nada mais clássico do que dizer que “para ser grande, temos que primeiro suar a camisa” e este poderia muito bem ser o mote de 2019", finaliza.