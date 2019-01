Artistas pedem ajuda por vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho

Nas redes sociais, diversos famosos estão se mobilizando para ajudar as vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. Até a tarde deste sábado (26), 11 pessoas morrerram na cidade. "Força Brumadinho. Deus está no controle de tudo!", publicou no instagram o sertanejo Gusttavo Lima.

Os cantores Wesley Safadão e Anitta também utilizaram a rede social para divulgar os locais de coleta de alimentos, roupas e água pelo Brasil. Quem se pronunciou por meio de vídeos foi a cantora Anitta. A carioca criticou a ausência da consciência ambiental dos mais ricos.

"Eu acho que o ser humano não está dando o valor real que o meio ambiente precisa. Por enquanto, infelizmente, a maioria de quem está se prejudicando são as pessoas de classe média baixa e de menor poder aquisitivo. Só que o planeta Terra e um só e todo mundo mora nesse planeta. Uma hora vai ser ruim para todo mundo. Uma hora não vai ser só quem mora em área de risco que vai se ferrar. Nesse momento, que a natureza realmente resolver cobrar essas conta, não vai importar se é grande empresário, se você tem dinheiro ou não. Vamos cuidar do meio ambiente", reclamou Anitta.

Gisele Bündchen, conhecida por lutar pela preservação do meio ambiente, publicou uma foto sua rezando pelas vítimas do desastre, além de uma imagem com endereços para doações. "É muito triste que um desastre como este esteja acontecendo novamente. Meu coração está apertado e estou aqui rezando para todas as famílias afetadas pela tragédia em Brumadinho", escreveu.

O padre Fabio de Melo publicou uma imagem de um papel amassado com a frase: "Vale, Vale, o teu vale é de lucros. O do povo é de lágrimas.

