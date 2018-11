Artista plástico Cabelo participa do episódio de ‘Sob Pressão’ e assina obra na série

Um conflito de opiniões entre os médicos e a família do paciente é o principal embate do próximo episódio de ‘Sob Pressão’, previsto para ir ao ar na terça-feira, dia 20. Após cair de uma laje, Kellen (Giulia Gatti) dá entrada em estado grave na emergência e é atendida por Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano), que logo identificam que a menina precisa com urgência de uma transfusão de sangue para ser salva.

Apesar de terem o tipo sanguíneo no estoque do Macedão, os pais de Kellen, Vanessa (Roberta Gualda) e Hamilton (Pedro Wagner), impedem o procedimento, por causa da sua crença. Sem hesitar, Evandro contesta o casal e explica a gravidade do estado de saúde da menina e a importância da transfusão, mas a família segue resistindo, obrigando o médico a recorrer à Justiça para salvar a vida de Kellen.

Vanessa (Roberta Gualda) e Hamilton (Pedro Wagner) Globo / Maurício Fidalgo

Enquanto o chefe da emergência corre contra o tempo, Henrique (Humberto Carrão) é acionado por Jaqueline (Heloisa Jorge) para atender um morador de rua vítima de agressão e fica visivelmente irritado com a aparência do paciente que, após tomar banho, cortar o cabelo e ter a barba feita pela enfermeira, é colocado no mesmo leito onde está a criança. Enquanto aguarda a cirurgia, o paciente desconhecido acompanha todo o caso da menina em silêncio. Horas depois, já com a prótese que marca a entrada de Henrique no esquema corrupto de Renata (Fernanda Torres), o homem deixa sua maca e sai em busca de um espaço para desenhar uma cena que parece ser o retrato da família de Kellen.

A pintura, que acaba sensibilizando o pai da menina e influenciando a decisão da família, chama atenção de todos, inclusive do irmão do paciente, Pedro (Isio Ghelman), que vê a arte em fotos na internet e reconhece os traços do artista plástico – Elton (Cabelo), que sofre de problemas psiquiátricos e está desaparecido há tempos.

Mas o final feliz dos irmãos não se estende a todos no hospital. Evandro, que volta a usar comprimidos para aguentar a pressão do plantão, precisa ser acudido por Samuel (Stepan Nercessian). Questionado pela esposa sobre o vício, ele mente para Carolina, mas não imagina que a mulher já sabe a verdade sobre a recaída.

Obra que aparece na trama é assinada por Cabelo e foi feita especialmente para a série

O artista plástico Rodrigo Saad, conhecido como Cabelo, fez participação especial em Sob Pressão Globo / Maurício Fidalgo

Rodrigo Saad, também conhecido como Cabelo, é quem dá vida a Elton. Nascido no Espírito Santo, o artista realiza trabalhos em diversas mídias - desde desenhos, pinturas, gravuras, fotografias e esculturas até instalações, performances, música e poesia. Para a diretora da série, Mini Kerti, ele era a pessoa ideal para interpretar o personagem. “Sempre quis trabalhar com o Cabelo como ator, ele é performer e está habituado a atuar. Além disso, o personagem é artista plástico e foi perfeito para ele. Precisávamos de alguém que desenhasse, e o Cabelo era essa pessoa”, conta.

Temas sociais

Assim como na temporada anterior, ‘Sob Pressão’ aborda diversos assuntos inspirados na vida real, cujo debate tem extrema importância para a sociedade. Ao fim de cada episódio, o público vê cartelas contendo informações e dados sobre os temas em questão, como doação de sangue, assunto abordado no episódio desta terça-feira, dia 20.