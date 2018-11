Arctic Monkeys anuncia show no Rio; banda é headliner do Lollapalooza 2019

O Arctic Monkeys anunciou nesta quarta-feira (28) que fará um show no Rio. A apresentação será em 3 de abril de 2019 na Jeunesse Arena. O grupo já havia confirmado participação no Lollapalooza 2019, que será realizado de 5 a 7 de abril no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os ingressos no Rio custam de R$ 160 a R$ 580 e ficam disponíveis a partir de 3 de dezembro no site da Tickets for Fun.

Liderada pelo vocalista Alex Turner, a banda britânica conta com Jamie Cook (guitarra e teclado), Nick O'Malley (baixo) e Matt Helders (bateria) e volta ao Brasil após quase cinco anos. As últimas apresentações do grupo de indie rock no país foram em novembro de 2014.

Os ingleses estão com a turnê de seu último álbum: "Tranquility Base Hotel & Casino", lançado em maio deste ano. Além de canções novas como "Star Treatment" e "Four Out of Five", eles são responsáveis por hits como "Crying Lightning", "R U Mine?" e "Brianstorm".

Em 2018, na agenda da banda estiveram grandes festivais pelo mundo como o Mad Cool (Espanha), NOS Alive (Portugal) e Sziget Festival (Hungria). (veja trechos dos festivais)

Lollapalooza 2019

O Arctic Monkeys é um dos principais nomes da oitava edição do Lollapalooza Brasil no próximo ano. Eles foram escalados ao lado de artistas como Kendrick Lamar, Tribalistas, Lenny Kravitz, Interpol, Sam Smith e Snow Patrol.

Os ingressos para custam até R$ 1.800. Este é o valor do segundo lote do Lollapass para os três dias de festival. Além de opção para meia-entrada, ainda há a entrada social por R$ 990, categoria em que é preciso doar R$ 40 ao Criança Esperança até 31 de dezembro.

A compra pode ser feita por meio do site oficial. Os tickets para um dia de evento terão preços a partir de R$ 400 (meia-entrada), mas ainda não foi divulgado quando começará a venda.