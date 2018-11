Aracati realiza Festival de Gastronomia e Cultura

O melhor da gastronomia do Aracati estará reunido no 2º Festival de Gastronomia e Cultura, que movimenta a cidade de 15 a 17 de novembro. Inserido na programação que comemora os 176 anos de emancipação política do município, o Festival ganha ainda mais visibilidade e importância nessa segunda edição, com a ampliação do número de expositores e inserção de novas áreas, a exemplo do espaço “Minha Casa de Portas Abertas”, que contará com a integração de algumas residências dos moradores do centro histórico (Rua Grande) ao evento.

O Festival contará também com a Arena Gastronômica Rota das Falésias, com a representação dos municípios integrantes do roteiro, de forma a contribuir para o fortalecimento da identidade regional do destino Rota das Falésias, bem como agregar novas experiências gastronômicas aos visitantes do evento.

Ao todo, serão três dias de muita gastronomia e cultura, com atividades como o cortejo tradicional de bonecos gigantes do artista plástico Hélio Santos, apresentação da Banda Municipal Jacques Klein, shows musicais populares de MPB, pop/rock e forró pé de serra, declamação de poesias e a apresentação de danças regionais, tudo isso concentrado na chamada Rua Grande, referência principal do sítio histórico da cidade, tombado pelo patrimônio histórico e cultural.

O Festival é uma iniciativa da Prefeitura de Aracati e do Sebrae, e tem o objetivo de contribuir para a valorização da experiência gastronômica do município, bem como colaborar para o fortalecimento dos pequenos negócios da cadeia produtiva do turismo e da cultura local, por meio da divulgação das suas manifestações mais genuínas e de outras atividades econômicas e criativas existentes na região, como a comercialização de produtos da agricultura familiar e do artesanato local.

Capacitação

No período que antecedeu o Festival, foram realizadas ações preparatórias compostas de capacitações e consultorias para os expositores e demais empresas participantes do evento, como forma de contribuir para a melhoria dos serviços ofertados pelos empreendedores durante o evento e para aplicação dos conhecimentos adquiridos no dia a dia dos seus negócios.

Dentre as capacitações e consultorias realizadas destacam-se as das áreas de Segurança Alimentar, Atendimento ao Cliente, Formação de Preço, Otimização e Descarte de Resíduos Sólidos e Gastronomia, com o acompanhamento da execução do prato escolhido com sugestões de melhorias e otimização da apresentação do mesmo, bem como elaboração de sua ficha técnica para padronização do seu preparo.

Artesãos, produtores rurais e moradores da Rua Grande que participarão do Festival integrando as suas casas ao evento também receberam capacitações voltadas para o atendimento e manipulação de alimentos.

SERVIÇO

2º Festival de Gastronomia e Cultura do Aracati

Período: 15 a 17 de novembro

Horário: das 18h30 às 23h30

Local: Rua Coronel Alexanzito (popularmente conhecida como Rua Grande), em Aracati.