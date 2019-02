Aracati divulga programação completa do Carnaval 2019 

Os foliões já podem se programar para o Carnaval 2019 de Aracati. O Município divulgou a programação completa do evento que leva axé, forró, funk e sertanejo. Na sexta-feira, dia 1º de março, começam as apresentações dos artistas nos trios elétricos na avenida principal. O encerramento será ao meio-dia da quarta-feira de Cinzas (6), com o cantor Felipão puxando o arrastão, com um show que vai fechar a folia na cidade.



De acordo com Guilherme Bismarck, secretário da Casa Civil, serão cerca de 50 atrações que vão se apresentar durante 15 horas de shows por dia em Aracati e Majorlândia. Anitta, Solange Almeida, Aldair Playboy, Luís Marcelo e Gabriel, Gabriel Diniz, Wallas Arrais, Sérgio Loroza, Serginho Pimenta Nativa, DJ Cris Leão e Hungria são algumas das principais atrações.

Programação Oficial

Avenida Cel. Pompeu



Sexta-feira (01/03)

Los Kakos (Prazeres - 20h30)

Daniel Dubai (Matriz - 21h)

DJ Tom e Big Mam (Prazeres - 21h30)

Patrulha (Prazeres - 23h)

Barra de Aço (Matriz - 23h30)

Sérgio Loroza (Prazeres - 00h)

Sábado (02/03)

Asamoah (Prazeres - 20h30)

Lá Maquina (Matriz - 21h)

Amor a Mil (Prazeres - 21h30)

Hungria Hip Hop (Prazeres - 23h)

Luís Marcelo e Gabriel (Matriz - 23h30)

Sergynho, ex-Pimenta Nativa (Prazeres - 00h)

Domingo (03/03)

Louca Mania (Prazeres - 20h30)

Aldynha Vox (Matriz - 21h)

Wallas Arrais (Prazeres - 23h)

Felipão (Matriz - 23h30)

Anitta (Prazeres - 00h)

Segunda (04/03)

Chris Leão (Prazeres - 20h30)

Louca Mania (Matriz - 21h)

Gabriel Diniz (Prazeres - 21h30)

MC Dani Russo (Prazeres - 23h)

Solange Almeida (Matriz - 23h30)

Jackson Sobreira (Prazeres – 00h)



Terça-feira (05/03)

Los Kakos (Prazeres - 20h30)

Malucos da Folia (Matriz - 21h)

The Clapton (Prazeres - 23h)

Aldair Playboy (Matriz - 23h30)

Thiaguinho (Prazeres - 00h)



Quarta-feira (06/03)

Bloco dos Loucos (Praça da Coluna - 10h)

Felipão (Rodoviária - 12h)



Especial

Blocos Alternativos



28/02 - Eskina dos Artistas, Bob Esponja, Pé de Pans, Sacaninhaz, Bloco Boa eBloco Sem Limite

Carnaval Cultural

Blocos Alternativos



02/03 - Zé Pereira

03/03 - Universo Negro, Ciganos da Praia e Abre Alas

04/02 - Bonecos da Vila, Caveira e Índios

05/03 - Eternos Foliões, Baianinhos do AIB e Aliamados

Praia de Majorlândia



02/03 - Pegue Axé e Patrulha

03/03 - Luís Marcelo e Gabriel

04/02 - Lá Maquina e Wesley Lima

05/03 - Muleke Atrevido