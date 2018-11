Aquiraz recebe a 5ª edição do Vila Sonora

A 5ª edição do Vila Sonora acontece nesta sexta-feira (30) e sábado (01), em Aquiraz. Com uma programação gratuita de difusão e formação cultural, o evento faz parte do cronograma cultural do município.

A iniciativa tem início na tarde de sexta-feira, com a realização de seminários. A partir das 20 horas, na Praça das Flores, no centro de Aquiraz, começam os shows musicais, com a participação de Graças Santos, do bloco Luxo da Aldeia e do cantor e compositor Fernando Mendes.

No sábado, o evento conta com oficinas no período da manhã. A programação noturna inicia às 20h, com o grupos Aembé e Maracatu Solar. Finalizando o evento, o palco do Vila Sonora recebe o acordeonista, cantor e compositor Waldonys.