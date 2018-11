Após perder 70 kg, André Marques posta comparação e faz desabafo

André Marques, 39, voltou a falar sobre a cirurgia bariátrica que fez há cinco anos. Nesta segunda (19), o apresentador postou em sua conta no Instagram fotos comparando sua aparência antes e depois da operação e desabafou: "Estava no fundo do poço".



"No dia 19/11/2013 eu entrava para fazer uma cirurgia que mudaria minha vida. Tinha muito medo de morrer nela. Ouvi do meu médico que era mais fácil eu morrer de doenças associadas à obesidade do que da cirurgia. Foi uma decisão difícil, entrei, chorei, amarelei, desisti e depois tomei coragem e lá fui eu. Se passaram 5 anos. Muita coisa mudou, a maioria para melhor", escreveu.



Ele, que chegou a ter diabete e consequente perda de visão, afirmou que realiza exames com frequência e que os resultados são ótimos. Marques agradeceu ao "papai do céu" e a seus apoiadores, mas também mencionou aqueles que questionavam sua força de vontade para emagrecer sem a cirurgia.

"Não faço apologia a cirurgia, não, falo só que ela fez pra mim, no meu caso foi ótimo, só me trouxe benefícios", disse. "Não julguem, não impliquem, não façam pouco caso de quem precisou recorrer a ela. ADORARIA ter perdido meus 70 kg com reeducação ou dieta e tal... Não consegui e estava no fundo do poço, mas eu sei que no fundo de cada poço tem mola! E de lá saí, da maneira que consegui. Fui obrigado a me reeducar na marra."

Marques chegou a pesar 158 kg. Na época da cirurgia, ele deu entrevistas falando das dificuldades que enfrentou com a obesidade, revelou que chegava a fumar quatro maços de cigarro por dia e não fazia exercícios físicos.