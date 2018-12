'Apelido Carinhoso', de Gusttavo Lima, é a música mais executadas nas rádios em 2018

A Crowley, que mede o número de vezes que uma música toca nas rádios, divulgou uma prévia do ranking de 2018. A música "Apelido Carinhoso", de Gusttavo Lima, ficou em primeiro lugar na lista do ano por ter tocado mais de 100 mil vezes nas quase 300 rádios monitoradas pela empresa.

Como ocorre na internet, o gênero sertanejo domina as primeiras colocações da lista. O segundo lugar é de Zé Neto & Cristiano, com "Largado as Traças", que liderava esse ranking até o primeiro semestre do ano. A música também já é a mais ouvidas das plataformas de streaming do ano. Na sequência, Marília Mendonça emplaca duas, "Transplante" e "Ausência".

Gusttavo Lima também aparece entre as 20 mais tocadas com "Zé da Recaída". As duplas Henrique & Juliano e Jorge & Mateus, que são bastante queridas do público sertanejo, também são citadas, respectivamente, com as músicas "Mais Amor e Menos Drama", e "Propaganda".

Veja as dez primeiras da lista:

1º "Apelido Carinhoso", Gusttavo Lima

2º "Largado às Traças", Zé Neto & Cristiano

3º "Transplante", Marília Mendonça com participação de Bruno & Marrone

4º "Ausência", Marília Mendonça

5º "Mais Amor e Menos Drama", Henrique & Juliano

6º "Olha Ela Aí", Eduardo Costa

7º "Rapariga", João Neto & Frederico com participação de Simone & Simaria

8º "Propaganda", Jorge & Mateus

9º "Beijo de Varanda", Bruno & Marrone

10º "Quem Ensinou Fui Eu", Maiara & Maraisa