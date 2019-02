Antologia de contos reúne escritores cearenses em lançamento neste domingo (10)

Um novo olhar sobre o cotidiano a partir da literatura. Essa é a proposta da antologia de contos intitulada “Um Fragmento chamado Vida”, cujo lançamento acontece neste domingo (10), às 17h, no Instituto Dédalos.

O livro é composto por 20 narrativas, de autoras e autores de diferentes partes do País, a saber: as cidades de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazônia e Fortaleza. A capital alencarina, inclusive, é representada por 13 trabalhos, atestando a força que a produção local vem ganhando a nível nacional.

“Observo produções de grande qualidade. Os autores foram selecionados a dedo e seus contos são muito bem produzidos, tanto no que tange ao enredo como no que diz respeito à forma da escrita. Quanto ao gênero, observo nos contos uma forma rápida de contar histórias, que são capazes de treinar escritores em início de carreira para a produção de narrativas mais longas, ao passo que fidelizam um público inicial. Creio que por isto o gênero vem crescendo e se encontra em ascensão no mercado”, afirma o escritor Mateus Lins, um dos organizadores do livro.

Junto a ele, a também autora Tyanne Maia divide a organização do material, que será publicado pelo Selo Veleiro, da Editora Modo, voltado exclusivamente para a produção de antologias. Ela conta que o processo para a feitura da obra – iniciado no ano passado, via edital – envolveu uma cuidadosa logística.

“O processo para montagem de uma antologia é muito interessante, pois passamos por várias etapas. Desde o lançamento do edital, o recebimento dos contos e suas leituras, o processo de avaliação e escolha dos contos que mais se adequam ao livro; em seguida ‘betagem’ e conversa com os autores até culminar no livro físico. É um trabalho árduo, mas que vale a pena cada esforço para realizá-lo”.

Escritores Mateus Lins e Tyanne Maia assinam a organização da obra

Proposta

A ideia para trazer a antologia à tona surgiu do interesse de Mateus e Tyanne de oferecer um outro viés para além da literatura fantástica, uma das especialidades da Editora Modo. “A proposta do livro é causar uma proximidade do leitor com o texto, exatamente por causa das peculiaridades humanas”, situa Mateus.

Não à toa, o lançamento deve focar exatamente nas conversas entre os escritores e escritoras e o público participante, estreitando os laços entre sociedade e literatura. “Todos serão muito bem-vindos e passarão a ter lugares especiais nas lembranças dos autores que estarão presentes”, reitera o organizador.

Serviço

Lançamento da Antologia “Um Fragmento chamado Vida”. Neste domingo (10), às 17h, no Instituto Dédalos (Avenida Edilson Brasil Soares, 233, Edson Queiroz). Entrada franca. Valor do livro: R$ 25.

Um Fragmento chamado Vida

Vários autores

Editora Modo

2019, 177 páginas

R$ 25