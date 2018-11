Ansiedade é tema de Globo Repórter; programa vai ao ar nesta sexta-feira (30)

Milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a ansiedade, que se manifesta com diferentes sintomas, como dor de cabeça, dor de barriga, palpitação, fome fora de hora e insônia. No ‘Globo Repórter’ desta sexta-feira, dia 30, o repórter Renato Machado mostra como identificar e combater o problema e conversa com especialistas e pessoas que combatem a ansiedade no dia a dia com corrida, yoga, dança, terapia e até meditação.

“O programa é sobre uma condição que atinge muito mais gente do que imaginamos, mas muitos não sabem que sofrem deste mal. As pressões do dia a dia só aumentam o número de ansiosos, independentemente de profissão, idade ou local onde vivem. Mas já existe uma consciência ampla dessa condição, pois as pessoas reconhecem que sofrem do mal”, explica Renato Machado.

O ‘Globo Repórter’ vai ao ar na noite de sexta-feira, dia 30, depois da novela ‘O Sétimo Guardião’.