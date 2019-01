Anitta revela que passará menos tempo no Brasil e diz ser grata por apoio de ex-marido

Capa da revista argentina De Punta, a cantora Anitta, 25, brilhou em um ensaio fotográfico em branco e preto e ainda fez revelações em entrevista. A artista, que se diz grata por todas as experiências já vividas, afirma que a sua rotina ficará mais internacional nos próximos anos. Para ela, chegou o momento de "passar um tempo fora".

"Já não estou tanto tempo no Brasil como antes. Sou muito agradecida ao meu país, mas sinto que este momento é de decolagem, de estar um tempo fora, sabendo que minhas raízes são de lá e que sempre voltarei. A chave do meu sucesso é que nunca deixo de estar em meu país e posso reunir o mundo em minha agenda", afirmou a cantora.

A artista ainda reforçou que jamais esquecerá as suas raízes e que é grata por sua mãe sempre ter a estimulado a estudar. Anitta fez faculdade de administração e sempre cursou idiomas. "Não nego de onde venho, porque sempre volto para lá e continuo sendo aquela garota. [...] Continuo dizendo o que sinto, mas, com a idade, a gente um coloca uns filtros internos não para ficar bem com as outras pessoas, mas só para não dizer nenhuma barbaridade. Sou muito jovem, mas eu vivi tanto nesses anos que sinto que tenho o dobro da idade", afirmou.

Anitta ainda se diz grata pelo relacionamento de cerca de um ano que teve com Thiago Magalhães, com quem casou no ano passado. "Quando você deseja algo pode continuar com esse sonho se está casada ou solteira. Por sorte, meu ex-marido foi meu companheiro nas viagens, apresentações e sempre me apoiou. Não poderia ter chegado onde cheguei sem a sua companhia. E nossa separação não teve a ver com o meu trabalho e sim comum desgaste natural de um casal".

Filtrar as amizades que possam chegar por interesse também não é um problema para a cantora que ficou famosa pouco depois de completar apenas 20 anos. "Percebo quem chega por interesse ou por algo genuíno. Não sei explicar com palavras, mas sei só de olhar para alguém quais são as suas intenções. É algo de pele, sensibilidade".