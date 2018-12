Anitta posta foto com Madonna em estúdio de música

A cantora Anitta posou ao lado da estrela pop Madonna, na manhã de sexta-feira (7), Ao lado da americana, a carioca soltou elegoios. "Estar ao seu lado é um aprendizado para a vida inteira. Gratidão sem fim", publicou Anitta no Instagram. Em quatro horas no ar, a foto atingiu mais de 750 mil curtidas.



Nesta semana, Anitta se apresentou em uma das casas de show mais famosas do mundo, o Madison Square Garden, em Nova York. A cantora ficou emocionada ao fazer o show e falou sobre a experiência no Instagram. "Eu sei que eu trabalho muito, que sou muito esforçada e isso todo mundo percebe de me ver aqui, mas não ia adiantar nada se eu fosse tudo isso e não tivesse o meu país e o meu público me respondendo tanto e me ajudando", disse em uma série de vídeos gravados nas redes sociais.



Confira fotos do show em New York: