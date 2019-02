Anitta lança clipe novo com Kevinho; confira o vídeo

Após lançar "Terremoto" em todas as plataformas de streaming, Anitta soltou o videoclipe da parceria com Kevinho, nesta sexta-feira (2). O vídeo, que está disponível no Youtube, foi gravado em um estúdio em São Paulo e tem inspiração na estética do famoso clipe de 2003 "I'm Still In Love With You", de Sean Paul e Sasha.

A produção foi dirigida por João Papa e teve a aprovação de Sean Paul. Nas redes sociais, muitos fãs já atribuem a "Terremoto" o título de hit do Carnaval 2019.

A cantora fez questão de reproduzir quadro a quadro do original, deixando o clipe o mais fiel possível. “O mais complicado foi fazer a engenharia reversa de todos os planos. Foi preciso entender os tamanhos dos cenários, as lentes usadas, onde estavam todos os refletores. Fizemos um trabalho muito minucioso para tentar entender todos os detalhes do original e conseguir reproduzir”, diz o diretor.

Assista ao clipe:

Veja o clipe original de Sean Paul:

“Eu A-M-A-V-A esse clipe. A ideia surgiu porque planejamos esse lançamento há mais de um ano, mas sempre acontecia alguma coisa e precisávamos adiar. Demorou tanto para sair que decidimos fazer um remake (risos). Deu um trabalhão, mas ficou exatamente como queríamos. Espero que vocês gostem!”, conta a artista. "Estamos acreditando muito nessa música. Anitta me ligou propondo essa ideia e eu, que gosto de coisas diferentes, topei na hora. Gostei muito do resultado, está exatamente o que a gente idealizou", diz Kevinho.

Detalhes da produção: roupa e beleza

Dezessete anos se passaram desde o lançamento de "I'm Still In Love With You". Reproduzir um look tão icônico de 2002 não foi tarefa fácil. O responsável pelo figurino foi o stylist André Philipe.

"Nós assistimos o vídeo centenas de vezes e fotografamos cada detalhe. Depois, fomos à procura de materiais e métodos para deixar as peças com o mesmo acabamento. Refizemos estampas, fontes, cores e efeitos. As coisa que adaptamos foram alguns materiais para deixá-los mais confortáveis para dançar, a estampa da camiseta que o Kevinho usa e a calcinha que Anitta usa no quarto", conta ele.

As tendências da época também foram utilizadas no remake. "Modelagens de calça mais folgadas, brincos de argola, bonés aba reta, estampas com logos, sapatos de plásticos, sapatos transparentes", exemplifica André.

A beleza do clipe é assinada por Henrique Martins. O profissional estudou o clipe original para tentar reproduzir maquiagem e cabelo de forma fiel. "Anitta quis tudo igualzinho. Usamos um olho esfumado e uma boca dourada de gloss, que eram populares na época", diz ele.

Curiosidades

- O cllipe foi filmado em 14 horas

- Mais de 100 pessoas estavam envolvidas na produção do clipe, fora a equipe da Anitta e do Kevinho

- O período de construção do cenário e iluminação durou seis dias inteiros

- Uma das descobertas mais difíceis do processo foi de que as “caixas” laranjas do clipe original foram feitas com perspectiva forçada, ou seja, não são caixas com ângulos de noventa graus. Perceber isso foi essencial para a reprodução fiel do clipe.

- Todos os objetos do clipe precisavam ser o mais parecido possível com os originais. Muitos deles precisaram ser feitos do zero

- O objeto cenográfico mais difícil de ser encontrado, segundo o diretor, foi um porta DVDs de madeira