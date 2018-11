Anitta estaria vivendo um novo romance, segundo colunista carioca

Há quem diga que a cantora Anitta já está vivendo um novo romance. Após se separar do empresário Thiago Magalhães, a funkeira teria engatado um relacionamento com um rapaz chamado Ronan, de acordo com o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia".

De acordo com a publicação, Ronan tem 20 anos e nasceu em Oswaldo Cruz, bairro do subúrbio carioca. Anitta não é vista acompanhada desde o fim do casamento com o Thiago.

Durante o prêmio Multishow, a funkeira chegou a beijar o cantor Leandro Martins, e causou grande repercussão. Alguns fãs, inclusive, chegaram a questionar se o seu novo hit havia sido dedicado ao ex, mas o boato foi prontamente negado por Anitta.