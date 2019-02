Anitta esbanja muita sensualidade e funk no clipe de "Bola Rebola"; veja

Anitta voltou às raízes do funk na música e clipe de "Bola Rebola", lançados nessa sexta-feira (22). Nova música do duo de DJs Tropkillaz com parceria da carioca, Mc Zaac e J. Balvin, o single já chega ao público como uma das apostas para hit do Carnaval 2019.

O clipe foi gravado em Salvador, no fim de janeiro, e expõe a beleza da Gamboa de Baixo, ponto turístico da cidade. Assim como em "Vai Malandra", a funkeira esbanja a sensualidade do funk com direito a dança na boquinha da garrafa.

A realidade da periferia soteropolitana brilha como cenário e cenas do pôr do sol, piscinas de caixa d'água e churrasquinho vegano na laje.

O single mistura três línguas: português, espanhol e inglês. Um dos destaques da música é o som da flauta chinesa, descoberto na internet pelo DJ Laudz, que serve de beat principal.