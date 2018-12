Anitta diz que pretende parar de cantar aos 40 anos: "Não sei se vou aguentar por muito tempo"

Para a tristeza dos fãs, Anitta, 25, parece não estar muito disposta a cantar e dançar por muito mais tempo. Pelo menos foi o que a artista revelou ao jornal argentino La Nacion. Na entrevista, a brasileira contou que só deve levar a carreira adiante pelos próximos 15 anos.

"Não sei se vou aguentar por muito tempo. Tenho 25 anos, mas não me vejo fazendo isso até os 40". afirmou. "Me vejo mais como uma empresária que canta do que ao contrário. Quando não tiver mais energia para dançar, serei muito feliz no mundo dos negócios. Já estou produzindo alguns artistas e dou palestras motivacionais", completou.

Vale lembrar que anteriormente o prazo que a carioca se deu para encerrar a carreira era aos 30 anos. Na época da declaração, Anitta ainda estava casada com o empresário Thiago Magalhães e planejava ter filhos antes de se tornar balzaquiana.

Com um ritmo de trabalho tão intenso e trabalhos fora do Brasil, Anitta já começa a olhar para o mercado de forma diferente e a ser reconhecida em outras nações e por artistas renomados. Tanto que o jornal a comparou a Beyoncé, um exemplo de artista que sabe administrar a própria carreira.

Por mais que esteja no topo, Anitta ainda disse que não se incomoda com os elogios vindos de todas as partes. Ela sabe avaliar os que são para o seu bem. "Sempre tem muitas pessoas ao meu redor elogiando o que faço, dizendo que sou linda e o que eu faço é lindo. Eu não escuto, de verdade. Agradeço, mas sei medir as coisas. O ego das pessoas que me cercam é o mais cansativo de todo o trabalho."

Depressão

A brasileira finaliza o papo contando mais detalhes de um dos piores momentos de sua trajetória: a descoberta de uma depressão. "Encontrei um medicamento que me ajudou muito e também tenho acompanhamento profissional. Estou muito bem agora, mas tive um momento de tristeza muito grande. Suponho que fui acumulando todas essas coisas horríveis que as pessoas diziam sobre mim", concluiu.