Angela Gutiérrez torna-se primeira mulher a presidir a Academia Cearense de Letras

A noite desta quarta-feira será histórica para a Academia Cearense de Letras (ACL). A escritora Angela Gutiérrez tomará posse na presidência da casa, tornando-se a primeira mulher a ocupar o posto em 124 anos da agremiação literária do gênero mais antiga do País.

A cerimônia acontecerá a partir das 19h, no Palácio da Luz, sede da ACL, localizado no Centro. Angela – ocupante da cadeira de número 18 na entidade desde 1997 – sucederá Ubiratan Aguiar na gestão principal da instituição e terá como vice-presidente da diretoria o poeta e professor Juarez Leitão.

Eleita por unanimidade pelos membros da casa em dezembro do ano passado, a escritora, em entrevista ao Diário do Nordeste, afirmou que deve priorizar, no biênio 2019-2020, as atividades, projetos e ações culturais, com ênfase na maior circulação de autores e autoras cearenses pelos corredores da agremiação.

Além disso, diferentes segmentos ganharão maior fôlego no espaço, a exemplo de pesquisadores, grupos de leitura e interessados pela literatura do Estado.

Angela Gutiérrez é um dos nomes de maior relevo na seara das letras, em escala local e nacional. É dela a autoria de “O Mundo de Flora” (1990) e “Canção da Menina” (1997). Além do trabalho como autora, atuou como professora na Universidade Federal do Ceará (UFC), sendo a primeira diretora do Instituto de Cultura e Arte (ICA) e diretora da Casa de José de Alencar.

Serviço

Cerimônia de posse da nova diretoria da Academia Cearense de Letras. Nesta quarta-feira (30), às 19h, no Palácio da Luz (Rua do Rosário, 1, Centro). Traje: Passeio completo. Contato: (85) 3226-0326