Ana Maria Braga ensina simpatias ao vivo no Mais Você e causa polêmica

A apresentadora Ana Maria Braga falou de amuletos e superstições para o Revéillon na edição desta quarta-feira (26), no Mais Você. No entanto, muitos telespectadores do programa resolveram fazer reclamações sobre o tema nas redes sociais.

Ana começou o assunto falando de cores e dicas de proteção espiritual para esse período. A intenção, segundo ela, seria afastar as energias negativas do ano que se aproxima. Entre as reclamações, internautas citaram motivos religiosos ou de descrença.

"Trabalhar sim vai fazer você ser bem sucedido. Pedras e cristais, eu não acredito nessas enganações”, disse um dos que foram contra o tema.

“Alho, rosa, perfume,… Mas ninguém falou em Deus. Quem coloca Deus no coração tem muito mais chance de tudo isso dar certo!”, apontou outro. Mesmo com a surpresa de quem assiste o programa, o assunto não é novidade na atração. Durante as edições de fim de ano, o Mais Você é conhecido pelas dicas de simpatias para começar o ano "com pé direito".