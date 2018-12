Após quatro anos juntas, Ana Carolina e Letícia Lima terminaram o relacionamento. A informação é de Ancelmo Gois, colunista do jornal O Globo. Segundo o colunista, a separação foi feita em comum acordo e as artistas continuam amigas.

Mesmo com o término, elas passaram a noite de Natal juntas, em uma celebração com familiares e amigos. Letícia e Ana Carolina só anunciaram o início do namoro em fevereiro de 2017, ainda que já estivessem juntas antes desse período.