Alok confirma parceria com Anitta e dois artistas internacionais

Alok confirmou, recentemente, uma parceria com Anitta e anunciou nesta quarta-feira (12) que a música tem previsão de lançamento para março de 2019.

Considerado o 13º maior DJ do mundo, o músico vive um dos momentos mais expressivos de sua carreira. O novo projeto do astro também contará com a presença de dois grandes artistas internacionais, reconhecidos mundialmente, ainda não divulgados.

A parceria de Anitta com Alok está prometida desde julho de 2017, quando ele publicou uma foto ao lado da cantora nas redes. "Olha, vou te falar que foi melhor que o esperado! O que antes éramos em dois, ficou muito melhor com 4 grandes nomes. Eu nem tô acreditando o quanto ficou bom e o alcance que esse trabalho pode tomar”, disse o músico.

Alok acredita que esse trabalho será o maior de sua carreira. “Certamente será o meu maior trabalho! Mal vejo a hora de contar mais sobre isso e estou realmente empolgado", revelou o DJ.

O ano de 2019 também promete para Anitta. Além de já estar confirmada para a próxima edição do Rock in Rio, a cantora também deve aparecer novo álbum de Madonna. Já Alok tem planos mais próximos: nesta sexta-feira (14), ele lança “Pray” em parceria com o inglês Conor Maynard.