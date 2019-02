Alimentos que potencializam o ganho de massa muscular; veja receitas e vídeo

Conforme a nutricionista Sabrina Oliveira, os alimentos ricos em carboidratos e proteínas são fortes aliados no ganho de massa muscular. Portanto, quem deseja saber quais os mais indicados para consumo antes e depois do treino, nada melhor do que seguir as orientações de um especialista.

Para facilitar a vida dos adeptos dos treinos, Sabrina preparou algumas dicas precisosas no ganho de massa magra, a exemplo de batata-doce, ovos, tapioca e suco de beterraba. Confira receitas e vídeo.

A primeira sugestão de alimentos recomendada pela nutricionista Sabrina Oliveira para uma refeição no pré-treino é a combinação de três rodelas de batata-doce cozida e dois ovos.

Foto: Helene Santos

A batata-doce é uma ótima fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico. Ou seja, seu carboidrato é absorvido lentamente, promovendo constante energia durante o treino.

Segundo a nutricionista, este alimento evita picos glicêmicos, o catabolismo (perda de massa muscular) e favorece o desempenho e o ganho de massa magra."Em conjunto com a proteína do ovo ajuda na construção de fibras e no desenvolvimento muscular", ressalta a nutricionista.

Tapioca com pasta de amendoim

Foto: Helene Santos

Ingredientes:

4 colheres de sopa de goma

1 ½ colher de sopa com pasta de amendoim

Modo de Preparo:

Em fogo baixo, use uma frigideira anteaderente e acrescente a massa da tapioca peneirando e vire de ambos os lados, desligue o fogo e em seguida acrescente a pasta de amendoim.

Suco de Beterraba

Foto: Helene Santos

Ingredientes:

1 unidade pequena de beterraba

1 unidade pequena de maçã, pode ser verde ou vermelha

3 pedaços pequenos de gengibre

2 colheres de sobremesa de chia

200 ml de água

Modo de Preparo:

Leve todos os ingredientes para o liquidificador e bata até ficar homogêneo. Acrescente uma colher de chia com todos os ingredientes, levando ao liquidificador e a outra coloque por cima do suco após ficar pronto, mexa e pode consumir.

Elemento recomendado para o pós-treino

Omelete com aveia e frango

Foto: Helene Santos

Ingredientes:

1 ovo completo

1 clara

4 colheres de sopa cheia de frango

2 ½ colheres de sopa cheia de farinha de aveia

1 colher de sobremesa de chia

Modo de Preparo:

Em um recipiente misture todos os ingredientes, menos o frango. Em fogo baixo, use frigideira anteaderente. Acrescente a massa e vire de ambos os lados até obter uma mistura homogenia. Coloque o recheio, feche a omelete e pode desligue o fogo.

A nutricionista lembra que as opções e quantidades das sugestões no pré e pós-treino, podem não atender as necessidades de todos da mesma maneira. Por isso, antes de iniciar os treinos é importante seguir um plano alimentar montado por um profissional.