Aldair Playboy lança novo álbum; cantor comenta sociedade com Wesley Safadão

Ele escolheu o Ceará como local de morada para facilitar o trabalho com a WS Show, empresa do cantor Wesley Safadão. Há quatro meses em Fortaleza, Aldair Playboy vem atuando com bastante força no Nordeste. Conhecido por canções como "Sinalzinho da Amizade" e "Amor Falso", o paraibano acaba de lançar o "Batidão do Playboy 2". A produção é a primeira de Aldair a levar o selo da gravadora Universal Music.

"Nesse novo trabalho gravamos umas 18 músicas para selecionar 12. A cada semana estamos lançando quatro composições. Agora estamos estudando quais ganharão mais um clipe. Teremos participações surpresas", explica Aldair. No repertório, letras de compositores da Bahia, Ceará e até de Goiânia.

Assista:

Em 2017, Aldair diz ter iniciado a luta para entrar no cenário da música cearense. "Fortaleza é uma região de muito forró. Foi uma briga grande para entrar, mas consegui. Rodei muito no Ceará". Com a entrada na Universal Music, Aldair explica que musicalmente tudo melhorou. "A gente colocou baixo, teclado e duas backing vocals. Nosso som está rico".

Sobre ser sócio de Wesley Safadão, o paraibano conta que é uma alegria poder dividir opiniões e produções musicais com o forrozeiro. "Somos sócios. A gente não se encontrar muito pela agenda complicada. Ninguém é de ferro. O pouco tempo que temos da agenda queremos ficar perto da família. Sempre conversamos. Ele sempre está atento nas minhas produções".