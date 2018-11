Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo abrem Mostra Sesc Cariri com show para 50 mil pessoas

Cerca de 30 mil pessoas lotaram o Largo da Basílica de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, para acompanhar a abertura da 20ª edição da Mostra Sesc Cariri de Culturas, na última sexta-feira (16). O projeto O Grande Encontro, que reúne Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, trouxe no repertório os principais sucessos do trio ao longo de suas carreiras. Nos próximos quatro dias, 26 municípios da Região terão uma vasta programação cultural.



Para o trio, no palco, também foi um momento de emoção, pois, há 20 anos, se reuniram pela primeira vez para pensar o projeto “O Grande Encontro”. “São duas décadas de celebração de amizade, de amor e da música brasileira, que é uma grande resistência para a gente”, definiu Geraldo Azevedo.



“Anunciação”, música composta por Alceu Valença, abriu o show formando um grande coro. “Já vim aqui na região do várias vezes. É sempre um prazer e uma honra. A música popular brasileira é muito forte, não é modismo e atravessa gerações”, garante Alceu.



“Estamos felizes de fazer, em praça pública, um trabalho que rodou o mundo todo”, exaltou Elba Ramalho. Antes de subir ao palco, a paraibana destacou o cenário da música brasileira atual, dando um panorama sobre a efervescência no próprio Nordeste. “Se eu tivesse este cenário musical, artístico, na minha época, possivelmente não teria ido pro ‘sul’”, acredita.



Antes do show, foi lançado um selo comemorativo dos 20 anos de Mostra Sesc Cariri. Todas as correspondências que saírem de Juazeiro do Norte terão a marca que levará o evento Brasil afora. A relíquia fará parte da coleção do Museu dos Correios, em Brasília (DF).

Cultura popular



De tarde, 35 grupos de tradição coloriram as ruas de Juazeiro do Norte no já tradicional cortejo de abertura da Mostra Cariri. Bacamarteiros, reisado, banda cabaçal, coco, lapinha foram algumas das manifestações que desceram a Rua São Pedro até a unidade do Sesc. “Eu estou doente, com dor de cabeça, febre, mas quando tem apresentação, não existe doença”, garante Maria Guerreira, uma das brincantes.



Filha adotiva da Mestra Margarida, uma das figuras mais importantes da cultura popular de Juazeiro do Norte, Maria Guerreira conta que começou no reisado aos cinco anos de idade. Hoje, aos 45 anos, pretende manter a tradição até o fim de sua vida. “Não deve deixar a cultura morrer. É uma raiz que precisa de força. Sem ninguém dar valor a cultura, não vai pra frente. A cultura fica onde, sem apoio?”, desabafou.



A expectativa é que cerca de 300 mil pessoas acompanhem a Mostra Sesc Cariri de Cultura. Para formar a programação, o evento teve 3.111 trabalhos inscritos e 237 foram selecionados de várias regiões do País. Além disso, há atrações convidadas que farão parte deste circuito cultural nos próximos quatro dias. Um deles, é o cantor e compositor mineiro Milton Nascimento, que vai encerrar o evento no dia 20, no Largo da RFFSA, em Crato. “É importante para a gente trabalhar essa interiorização de nossas ações culturais. A Mostra Cariri representa o reflexo de nossas ações todo ano”, explica Chagas Sales, gerente de Cultura do Sesc.



Entre as novidades deste ano está uma exposição fotográfica que reúne registros históricos destes 20 anos de Mostra Sesc. Além disso, foi criado o “Papo Criativo”, que funcionará como um local de intercâmbio entre músicos e artistas. “Eles vão se reunir para trocar experiências, discutir como se dá o desenvolvimento da cultura. É um momento que destaca a ação formativa”, justifica Chagas.