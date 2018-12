Alan Mendonça e outros poetas cearenses lançam livros neste fim de semana em Fortaleza

Nesta sexta-feira (7) e sábado (8), Fortaleza sediará o lançamento de duas obras que elegem a poesia como instrumento maior de reflexão sobre o mundo e o cotidiano. Trata-se da nova empreitada de Alan Mendonça, “O cinema dos fósseis”; e a antologia “Cinco inscrições da mortalidade”, da qual o poeta participa em parceria com Bruno Paulino, Dércio Braúna, Renato Pessoa e o vencedor do Prêmio Jabuti, Mailson Furtado.

O primeiro livro será lançado na Livraria Lamarca, no Benfica, a partir das 19h, compondo a programação do Sarau, que contará com apresentação de nomes como Davi Silvino, Edinho Vilas Boas e Lenine Rodrigues. Já o segundo, após passar pela Festa Literária da Associação Cearense de Escritores (FliAce), deve chegar ao Mercado dos Pinhões, integrando a programação do Mercado Coletivo, às 16h.

Cada publicação resguarda, em suas páginas, diferentes temáticas e perspectivas de leitura da poesia. “O cinema dos fósseis”, por exemplo, apresenta um Alan Mendonça de estética minimalista, breve e em forte diálogo com o imagético por meio de ilustrações de diversos artistas plásticos. Entre eles, vale mencionar Descartes Gadelha, Rafael Limaverde e Fernanda Meireles.

O livro – sexto de poesia assinado por Alan e saído pela Editora Radiadora – tem prefácio assinado pelos escritores Carlos Vazconcelos e Kelsen Bravos e adentra o universo da intimidade humana, priorizando, nesse percursos, detalhes de medo, esperança, festa e vazio. O resultado é uma intrigante combinação de gritos e silêncios, na mesma medida.

Descentralidade

Por sua vez, “Cinco inscrições da mortalidade”, publicada pela Lua Azul Edições, merece destaque por ter sido gestado no interior, distante dos holofotes da Capital, o que em nenhum momento deve ser motivo de desprestígio, sobretudo porque o projeto reúne figuras de grande amplitude no cenário literário cearense, com trabalhos e projetos capazes de revitalizar o segmento em escala local.

Bruno Paulino integra time de escritores da antologia "Cinco inscrições da mortalidade" Foto: Tarcísio Filho

Dércio Braúna também faz parte da antologia poética Foto: Divulgação

Na obra, cabe de tudo, aglutinando olhares particulares de cada autor sobre a vida e os atravessamentos de todo dia. Poemas musicados por artistas daqui, criações já presentes em outras obras dos poetas e experimentações estéticas compõem o miolo do livro, promovendo uma vasta gama de perspectivas sobre o fazer poético.

No fim das contas, ao registrarem atos em comunhão com a mortalidade, os escritores vão de encontro a outro extremo: imortalizam as inquietações que vão conosco e, de quebra, oxigenam o fluxo da poesia em escala regional. Leitura necessária.

Criações de Renato Pessoa invadem as páginas do novo livro Foto: Thiago Gadelha

Vencedor do Jabuti, Mailson Furtado lança antologia após "Passeio pelas ruas de mim [e de outros]", obra de sua autoria Foto: Divulgação

Serviço

Lançamento do livro “O cinema dos fósseis”. Nesta sexta-feira (7), às 19h, na Livraria Lamarca (Avenida da Universidade, 2475, Benfica). Contato: (85) 3122-6130 / Lançamento do livro “Cinco inscrições da mortalidade”. Neste sábado (8), às 16h, no Mercado dos Pinhões (Praça Pelotas, s/n, Centro). Contato: (85) 3251-1299