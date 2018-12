Afastada dos palcos, Rita Lee completa 71 anos dedicada aos livros e à família

Ícone do rock nacional, a cantora Rita Lee chega aos 71 anos nesta segunda-feira (31) afastada dos palcos, mas ainda se reinventando como artista. Sem apresentar nenhum trabalho musical desde 2012, quando lançou o álbum "Reza", a cantora e compositora se refugiou na casa que mantém nos arredores de São Paulo, passou a se dedicar aos netos e a dar forma a projetos literários.

O marido e parceiro musical, Roberto de Carvalho, fez publicações nas redes sociais em homenagem à cantora nesta segunda-feira. Em uma delas, no Instagram, ele disse: "31 de dezembro, o dia mais especial de todos. Não por ser o último do ano, sim por ser o seu dia!", escreveu. Os filhos João e Beto Lee também lembraram o aniversário da mãe em fotos na rede social. Discreta, Rita curtiu todas as publicações, mas não fez comentários.

Filme

Dedicada a projetos literários desde que se aposentou dos palcos, em 2012, a cantora deverá participar da produção do filme sobre a sua carreira, inspirado na autobiografia publicada por ela há dois anos.

Ainda sem definições sobre a atriz que viverá Rita nas telonas, as gravações do filme estão previstas para iniciar no próximo ano sob a responsabilidade da produtora Biônica Filmes.

A autobiografia também rendeu o mais recente trabalho lançado pela cantora, a fotobiografia "favoRita". O livro traz uma seleção de fotografias da cantora em diversas fases da vida. Uma espécie de complemento à autobiografia publicada em 2017.

Literatura

Lee, que já havia se experimentado como autora de livros infantis, também lançou duas coletâneas com seus contos. A estreia foi com "Storynhas" (2013), em que a cantora reuniu seleção de contos escritos na rede social Twitter. Os textos ganharam ilustração da cartunista Laerte. Quatro anos depois, a cantora voltou a mostrar seus textos literários no livro "Dropz".

Sem fazer show há seis anos e com aparições cada vez mais raras nas redes sociais, a compositora de "Ovelha Negra" tem reafirmado o interesse pelo recolhimento. A última vez que subiu em um palco foi em maio deste ano, quando apareceu de surpresa no show de Lulu Santos, em São Paulo. O cantor lançou um CD inteiramente dedicado às músicas de Rita.