11° Festival da Sardinha movimenta a praia da Caponga

Destino certo de muitos turistas que visitam o Ceará, o litoral cascavelense fascina pela beleza das praias e por seus diversos atrativos, que vão desde as expressões culturais mantidas há séculos, como a pesca artesanal com jangadas, o artesanato em renda, barro e cipó, regatas de paquetes e jangada, até a sua culinária, rica em sabores e cheia de possibilidades gastronômicas.

Com incontáveis atrativos naturais que a tornam um destino de desejo de muitos brasileiros e estrangeiros em 2018, a praia da Caponga, conhecida por sua tradição pesqueira e por ser a terra da sardinha, convida a todos a embarcar em mais uma viagem cultural, social e gastronômica no 11° Festival da Sardinha: Gastronomia e Arte no Litoral Cearense.

Para abrir o período das férias, entre os dias 06 e 09 de dezembro o festival promete em mais uma edição atrair visitantes para a região e encantar o público com um festival que une boa música e gastronomia. Uma superestrutura com palco para shows, arenas de gastronomia e empreendedorismo será montada na praça do Sardinhão, localizada na via que liga as praias de Caponga e Águas Belas.

Nos dias 06, 07 e 08 de dezembro, a partir das 18h, o festival promete levar o público a embarcar numa deliciosa experiência gastronômica com uma variedade de pratos a base de sardinha, um pescado saborosíssimo, com alto valor nutritivo e baixo custo, com receitas criadas pelos chefs da região. No dia 09 o espetáculo fica por conta da Regata de Jangadas dos pescadores da sardinha, no calçadão da praia da Caponga, com muita música e premiações.

O Festival da Sardinha tem seus pilares sustentados em ações sociais, incentivo às artes, preservação ambiental e capacitações. Como pré-requisito para se tornar um expositor no festival, além de pertencer à região, é necessário participar das oficinas de Qualidade no Atendimento, Boas Práticas na Manipulação de Alimentos e Culinária a Base de Sardinha e Frutos do Mar. Todas as capacitações são realizadas em parceria com o Sebrae, Senac e Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará – ACC.

O concurso de desenho é um exemplo de incentivo às artes visuais. Considerado uma das etapas mais bonitas do evento, o concurso é realizado com os alunos das escolas públicas e privadas do distrito da Caponga, dos ensinos fundamentais I e II. Os trabalhos classificados no concurso são usados nas velas das jangadas dos pescadores que participam da regata de jangadas, um dos atrativos consolidados da programação do festival.

Além destas ações, é realizado um seminário com os pescadores sobre preservação ambiental e respeito ao período de defeso. O festival, pelo quinto ano consecutivo, realiza uma campanha de solidariedade (Natal Solidário) nas localidades de extrema necessidade do Distrito, com a distribuição de cestas básicas realizada com os alimentos adquiridos na entrada do evento.

Os cantores Ítalo e Renno, Felipão e Jorge Vercillo são atrações confirmadas para o Festival, que ainda promete muitas surpresas para o público com muita música, cultura e gastronomia.

SERVIÇO

11º Festival da Sardinha: Gastronomia e Arte no Litoral Cearense

Data: 6 a 9 de dezembro de 2018

Local: Praia da Caponga, Cascavel (CE)

Evento aberto ao público