Oficina gratuita de origami acontecerá na Caixa Cultural Fortaleza

Nos dias 2, 9 e 16 de fevereiro o público poderá participar de oficinas gratuitas de origami, na CAIXA Cultural Fortaleza. A atividade integra a programação da exposição Ukiyoe – A Magia da Gravura Japonesa, em cartaz na Galeria Multiuso até o dia 10 de março. Os participantes poderão conhecer a tradicional arte japonesa de dobrar o papel criando representações geométricas de animais ou da natureza, em uma peça de papel, sem cortá-la ou colá-la. Dentre as dobraduras ensinadas estão: flor de lótus, piano, porta-retratos, pássaros e caixa de porta-joias.

As turmas da "Desdobre e Dobre – Oficina de Origami" serão formadas por 10 participantes com idade a partir dos 8 anos. No sábado terão duas sessões, às 14h e às 16h, com 90 minutos de duração cada. Os interessados devem inscrever-se por e-mail, informando o nome e idade do participante, dia e horário que tem interesse em participar da atividade. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada das solicitações.

Uirá Carvalho de Oliveira, de 13 anos, irá ministrar a oficina. Apesar de jovem, Uirá pratica a arte japonesa há mais de cinco e já atuou profissionalmente com a composição do cenário do espetáculo "O Circo dos Beatles", e ainda expôs seus origamis na "ManiFesta! Festival das Artes" e no "Festival Maloca Dragão", ambos em Fortaleza.

Serviço

"Desdobre e Dobre – Oficina de Origami"

Inscrição: oficinaorigamifortaleza@gmail.com

Datas: 02, 09 e 16 de fevereiro

Horário: 14h e 16h

Local: CAIXA Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema)

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: a partir de 8 anos

Gratuita

Paraciclo disponível no pátio interno

Informações gerais | CAIXA Cultural Fortaleza: (85) 3453-2770