O que fazem os cearenses que folgam na segunda-feira; descubra

Domingo é dia de almoço em família, de não fazer nada, ir à praia, ao cinema e encontrar amigos. Para alguns, no entanto, as 24h de repouso representam trabalho. Profissionais da área de serviços e entretenimento trocam o tradicional descanso dominical pela segunda-feira. Garçons, cabeleireiros, padres e empresários são algumas das pessoas que usam este dia para descansar à beira-mar, fazer leituras, nadar, dentre outras atividades de lazer.

A doutrina católica instituiu o domingo para que todos tivessem tempo de repouso e lazer suficientes, a fim de lhes permitir cultivar a vida familiar, cultural, social e religiosa. Para o padre Josieldo Nascimento, no entanto, o dia de descanso dos fiéis é o período usado para disseminar a palavra de Deus em pelo menos cinco missas, além de outras atividades em diversas paróquias. Para descansar, às segundas-feiras o religioso aproveita o sol na Praia da Caponga.

"De terça a sexta, nós estamos pela manhã no Tribunal Eclesiástico de Fortaleza. À tarde, atendo confissões. À noite, é a vez das pastorais, celebrando a Santa Missa. No fim de semana, temos celebrações, batizados e casamentos. Na segunda-feira, sempre pego minha mãe para passear. Vou para Caponga com o objetivo de descansar e renovar as baterias.

"No sétimo dia, Deus descansou. Para os padres, o repouso é na segunda", explica o religioso, que celebra, por exemplo, na Igreja de Fátima, em Fortaleza.

Após a última missa no domingo, o padre Josieldo parte com a mãe em direção ao município de Cascavel, a 69 km quilômetros de Fortaleza. "Eu procuro mudar os hábitos na segunda. Eu gosto de aguar as plantas, caminhar na praia, fazer leituras e meditação". No dia de folga, ele também põe em prática as aptidões domésticas. "Eu trago minhas batinas usadas nas missas. Lavo e deixo no sol. Por aqui seca mais rápido", fala rindo o padre. Após o descanso, o retorno para Fortaleza acontece no fim do dia.

Segunda zumbi

Assim como as celebrações religiosas, um dos setores que mais movimenta Fortaleza no domingo é o de lazer nos bares e restaurantes. Para muitos funcionários, o dia de trabalho só termina no amanhecer de segunda. Atendente de caixa de uma casa noturna da Praia de Iracema, Ludmila Santiago, 31, diz viver uma "segunda de zumbi" - passa a manhã dormindo e acorda pelo fim da tarde -, após a rotina de trabalho.

Apesar do cansaço, ela costuma usar o dia livre para realizar atividades físicas no Aterro da Beira Mar. "Eu, além de trabalhar domingo, trabalho pela noite. Quando a gente tem emprego noturno troca todos os horários. Para fazer algum exercício tem que ser nos dias de folga", explica.

Ludmila conta que após enfrentar um câncer de mama busca se exercitar nas folgas e deixar o sedentarismo Foto: Thiago Gadelha

Durante a semana, a jornada de trabalho de Ludmila começa às 19h30 e segue até 7h do dia seguinte. A casa noturna em que ela trabalha abre às 21h, mas o expediente começa antes. "A gente chega cedo para arrumar o caixa e as listas de convidados. No dia de folga, ela acorda às 13h. "A minha alimentação é completamente diferente da das outras pessoas. Eu tomo café da manhã, enquanto tem gente jantando. Às 17h, é hora de partir para aula funcional na Praia de Iracema. Eu estava sedentária quando tive um câncer de mama e fiquei debilitada. Comecei a usar meu período de descanso para fazer exercício funcional perto do mar e assim ter mais contato com a natureza".

Quando a gente tem emprego noturno, troca todos os horários. Exercício só nos dias de folga - Ludmila Santiago

Desencontros

Exemplos como os do padre Josieldo e de Ludmila Santiago representam uma realidade vivenciada por diversas classes nos últimos 50 anos, segundo explica o psicólogo Cássio Braz, coordenador do Núcleo de Psicologia do Trabalho da Universidade Federal do Ceará (UFC). "Hoje, temos uma sociedade 24h. Desde da abertura dos supermercados, o dia todo, e as diversas questões vinculadas ao trabalho, houve um impacto na reorganização social. Em pessoas que vivem do lazer, turismo e entretenimento, identificamos rompimento de laços familiares. As temporalidades são diferenciadas", afirma.

Para o professor, a mudança de rotina de domingo para segunda é causada pela desestruturação da organização social típica da sociedade salarial. "Nós vamos ter uma série de atividades que vão ser o contrafluxo do trabalho original. Isso acaba impactando na organização da família e nos grupos primários dos pares. Existe um rompimento dos laços de amizade que muda por grupos". Braz destaca, por exemplo, a situação de trabalhadores na noite. "Quem vive da madrugada, não pode ter o mesmo tipo de relacionamento com pessoas da época de colégio. Passam a ser amigos da mesma pessoa que vive na temporalidade deles".

Quanto a questões físicas, o pesquisador, com doutorado em Suficiência Investigadora em Psicologia Social pela Universidad Complutense de Madrid, explica que o impacto é menor. "Essa organização social é dada pelo traço cultural. Se você vai para alguns tipos de cultura que a gente chamava de primitiva, a forma de organização social era outra. Muito mais que o corpo é a representação cultural que essas organizações e a temporalidade pontuam. Ainda que eu trabalhe no domingo e folgue na segunda, vão existir outras atividades que vão compaginar com essa realidade. O corpo é adaptável. O grande problema são as relações sociais que se estabelecem com bases nessas organizações temporais", avalia o professor, cujas pesquisas têm ênfase em Psicologia do Trabalho e Organizacional, atuando em temas como precarização laboral, psicologia social do trabalho, ócio e também a temporalidade.

Antônio Aberlardo Diógenes Ribeiro, 49, gerente de kartódromo no bairro Jangurussu, afirma que tenta fazer o que o psicólogo Cássio Braz aconselha, mas o encontro com a família só ocorre pela noite. A rotina entre a papelada de escritório e a manutenção dos karts de terça a domingo é compensada com um passeio nas areias da Praia do Futuro realizada toda segunda-feira.

Abelardo frequenta a praia, academia e shopping na folga do trabalho como gerente de kartódromo Foto: Natinho Rodrigues

Na companhia de uma pitbull, ele caminha e faz inveja aos amigos. "Toda segunda para mim é domingo. A turma brinca muito comigo porque posto fotos nas redes sociais enquanto eles trabalham. Pela manhã, sempre vou à praia, depois à academia e, à noite, ao shopping". O encontro com a esposa e a filha, que seguem rotina tradicional, só é possível por volta das 22 horas, quando ele retorna para casa. "É difícil conciliar, mas a gente ainda consegue sair para comer algo juntos".

A turma brinca muito comigo porque posto fotos nas redes sociais enquanto eles trabalham - Antônio Abelardo

De solução para quem vive uma rotina de folga diferente dos demais e quer fortalecer os laços familiares, o pesquisador Cássio Braz aponta: "Com a família, no quesito relações, o que podem ser feitos são pequenos acordos. Deixar as férias mais conjuntas. Por exemplo, nas universidades e escolas, os pais-professores têm o período de férias relacionados ao período escolar dos filhos, o que causa harmonização. O controle disso em um espaço de trabalho cada vez que invade a vida privada da pessoa se torna impossível, é um desafio permanente da sociedade" .

O que fazer?

Barracas de Praia

Para quem gosta de água de coco ou um bom caranguejo, a dica é curtir os empreendimentos na orla do Estado

Parques Públicos

Aos que gostam de uma boa caminhada pela manhã ou no fim da tarde, equipamentos públicos, como o Parque Ecológico do Rio Cocó, são abertos diariamente.

Cinemas

Para quem busca um programa mais sossegado, a dica são os cinemas. Alguns shoppings oferecem descontos especiais na segunda-feira