O paraíso elétrico do disco 'In Bloom'

A Berlim Tropical Records se projeta no cenário underground como uma iniciativa de resistência. Casa dos projetos Intuición, New Model e Hijas de Puta, o selo e produtora solta no mundo "In Bloom", registro solo da cantora Clapt Bloom. Com cinco faixas, o trabalho é uma extensão dos experimentos eletrônicos da artista. Dentro dessa viagem particular, a jovem realizadora destila um universo pop esfumaçado, soturno e sem final feliz.

O mergulho de Clapt visita a pegada kitsch, o artificial, o plástico. Ao constar como território de cruzamento entre correntes estéticas e sonoras, permite leituras sobre o punk, expressão queer moda, cinema e artes plásticas. Extensão direta do disco, o videoclipe da canção "TeardropDEAL" condensa visualmente boa parte da proposta musical da vocalista.

Influências de outras garotas como Shirley Manson, Courtney Love, entre outras personas, segue diluído nesse medicamento sonoro. Imagens de arquivo e cenas idílicas de Clapt brincam com a decadência que gira em torno do show businnes. Envolta em papel celofane, posa para as câmeras como uma diva ciente das quedas da vida. Como o próprio termo sugere, "In Bloom" também pode ser lido como algo próximo do florescer, do implodir.

Com cinco faixa, "In Bloom" é a estreia solo da artista George Braga

O glamour é transitório, a beleza pode ser efêmera e angustiante. Evoluir, crescer ou envelhecer simboliza um encontro com a finitude, não com a felicidade. Distante de um mundo de aparências, representado por famílias de bem em comerciais de margarina, Clapt segue a contramão, o estranho e o absurdo. Um passeio por paraísos artificiais, um conto perdido de Lewis Carroll (1832-98) narrado pela força sintética de Timothy Leary (1920-96).

Divulgação

In Bloom

Clapt Bloom

Berlim Tropical

2018, 5 faixas

Disponível via streaming