Novo livro do escritor Raul Moreira tem gato como narrador de conflitos existenciais

Ainda que a mudez não fosse característica involuntária, Gregório possivelmente seria calado. Do tipo que fica na sua, deixando os outros virem procurá-lo. Não descuidaria, contudo, de ser atento aos seus. Procuraria acalentar, ouvir, aconselhar. No fim das contas, poderia ser um bom exemplo de ser humano.

Mas Gregório é um gato. E, como tal, faz jus ao arquétipo de indiferente ao que se passa ao redor. Ledo engano: é nesse “disfarce” de ser animal que ele observa o comportamento humano e levanta profundas reflexões sobre as pessoas, suas manias, distúrbios, prazeres, dramas. A propósito, talvez seja essa inata complexidade felina o que atrai o olhar de tantos escritores, curiosos em adivinhar o que se passa por trás daquela fisionomia blasé enigmática.

A lista de prosadores amantes dos bichanos é longa: de Bukowski e Hemingway a Edgar Allan Poe e Patricia Highsmith, passando ainda por Borges, Julio Cortázar, Burroughs e nipônicos, a exemplo de Natsume Soseki e Hiro Arikawa. Quem os enumera é o baiano Raul Moreira, que, com seu “Eu, Gregório”, é um dos mais recentes escritores a integrar esse panteão.

Publicado pela Editora Noir, o livro é a primeira incursão do literato e cineasta pelo terreno da ficção, detalhe que talvez passe despercebido aos olhos do público leitor. É que Raul desenvolve o texto de modo tão seguramente fluido, com camadas ora sarcásticas, ora tocantes, que a impressão é de conferir a produção de alguém cujo expediente sempre foi inteiramente dedicado ao narrar imaginativo.

Em linhas gerais, a obra apresenta o cotidiano de Gregório, um gato frajola criado por Mimi – lésbica assumida, ex-mulher de Roberto, cidadã que respira arte. É no apartamento dela que o protagonista-narrador passeará com o faro apurado, tecendo relações com vizinhos (humanos e felinos) e sendo sentinela dos acontecimentos que acometerão a vida da dona.

Reconhecimento

Em entrevista por e-mail, Raul Moreira afirma que não idealizou a narrativa do livro de modo consciente. “Uma vez pronto, percebi que o resultado final não foi obra do acaso. Quero dizer que o livro só saiu porque, antes dele, escrevi outro, ainda não publicado, que fala do poder dos déspotas, do fetiche do Brasil pelo autoritarismo, coisa que se tornou mais atual do que nunca. Para publicá-lo, na condição de escritor estreante, senti que precisava de um ‘cartão de apresentação’: ‘Ei, editores, estou aqui!’”, confessa.

Ele menciona que o bichano narrador se apresenta para jogar e brincar com as palavras, para confundir e cativar o leitor. Um sedutor, escrevendo de maneira simples, objetiva e sem rodeios, o que torna a tragédia de pano de fundo menos pesada e culminando em discussões sobre o sentido da existência.

“Não elaborei a trama, não fiquei ruminando”, diz. “Ela foi saindo, numa espécie de transe prazeroso. Quanto ao narrador gato, isso se deve ao meu amor e paixão pelos felinos, uma vez que convivi e convivo com eles. Quem tem um gato sabe do que falo. O olhar deles é tudo”.

De fato, a ótica de Gregório é ampla, abarcando descrições de casos e interiores bastante íntimos. Age como que guiado por uma lupa, se valendo de um vocabulário caprichado para destacar aquilo que lhe atravessa enquanto pacífico observador. A disposição tão cuidadosa de termos e palavras – reunidos em pequenas historietas interligadas que, ao fim, garantem um romance mosaicado – garante, por sinal, uma leitura de um fôlego só.

Após ser lançado em Salvador – com passagens futuras já confirmadas pelo Rio de Janeiro e Belo Horizonte – falta Raul passar por Fortaleza para dar destaque a seu filósofo interlocutor. Indagado sobre o quanto dele há em Gregório, a resposta vem segura.

“Os amigos são categóricos em afirmar: ‘Mas Gregório é Raul Moreira!'. Ok, digamos que há muito dele em mim e isso é recorrente na literatura. Vale lembrar da fantasia de Gregório em se sentir um escritor, um gato que escreveu muitos livros na cabeça. Resumindo: Gregório realiza a minha fantasia de me lançar no mundo literário. Então, eu sou Gregório”.

EU, GREGÓRIO

Raul Moreira

Editora Noir

2018, 140 páginas

R$ 44,90