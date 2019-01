No filme "Eu sou mais eu", Kéfera discute autoaceitação de maneira bem humorada

A fama transformou a cantora Camilla Mendes em uma pessoa arrogante. Sempre ocupada com a rotina do sucesso, ela mal tem tempo para dar atenção a quem está por perto, só consegue pensar nos hits que emplacou e nos milhões de seguidores que mantém nas redes sociais. Mas essa estrela da música pop é obrigada a mudar de postura quando, misteriosamente, volta para o ano de 2004, época em que ainda era uma mera estudante perseguida na escola.

Esse é o pontapé do novo filme da atriz e influenciadora digital Kéfera Buchmann, que estreou nesta semana nos cinemas. Voltado para o público jovem, o longa se propõe a discutir o bullying e a autoaceitação nessa fase tão conturbada da vida de uma maneira bem-humorada.

Na viagem inesperada pelo tempo, Camilla se vê diante das antigas inimigas, lideradas pela personagem de Giovanna Lancelotti (Drica), e passa a tentar lidar com os sentimentos do passado. A popstar conta com o apoio do antigo amigo Cabeção (João Côrtes) para enfrentar essa situação, mas assume a difícil tarefa de convencê-lo de que veio de um futuro de sucesso.

"Esse é um dos filmes mais especiais que eu fiz, pelo tamanho do personagem e pela significância da história", disse o ator.

Kéfera e João Côrtes vivem os amigos Camilla e Cabela na adolescência

O filme, dirigido por Pedro Amorim, teve pré-estreia na última terça-feira (23) em Fortaleza, em sessão especial no Shopping RioMar Kennedy. Em entrevista exclusiva ao Verso, Kéfera disse que ela mesma já sofreu bulliyng na adolescência e fez questão de abordar o tema no novo projeto.

"Eu, com meus sete anos, já sofria. Estudei em uma escola que era desesperador. Eu chegava no carro e pedia pelo amor de Deus para a minha mãe me tirar de lá", conta a atriz, que acumula os eventos de lançamento do filme com a gravação da novela "Espelho da Vida", em que interpreta a atriz Mariane.

Kéfera narra, inclusive, que chegou a se encontrar com uma das antigas agressoras da escola recentemente e conversou sobre a situação do passado. No entanto, de uma maneira muito diferente da personagem vivida no filme. Camilla, quando se vê diante das inimigas, escolhe o lado da vingança, a princípio.

A atitude não é a mais correta na visão da atriz. "Não tenho isso, porque senão a gente entra no lugar errado de não ter tato com o ser humano. Todo mundo erra e todo mundo tem a chance de mudar para melhor e evoluir. Eu sou prova disso. Já disse coisas que hoje em dia não diria novamente", afirma.

Mudança

Esse é o quarto filme estrelado por Kéfera, depois que estreou nas telonas com "É Fada!" (2016). No primeiro longa, ela já se comunicava com o público jovem, na pele de uma fada madrinha tagarela que tenta ajudar uma adolescente com dificuldades de se adaptar à nova escola. Foi nessa produção que Kéfera estreou como atriz depois de estourar no YouTube, onde mantém o canal "5 Minutos" desde 2010.

Em "Eu sou mais eu", a atriz acumula a função de produtora associada, o que deu ainda mais liberdade para interferir no longa. "Tem muito a minha cara. É um projeto que eu participei desde a primeira ideia. Desde mostrar qual imagem eu queria passar até misturar coisas que eu tinha pensado e escrito no meu primeiro livro. Eu queria, realmente, tocar no coração da galera", disse.

A intenção de colocar a garotada pra refletir acabou modificando posturas na própria atriz. Ao ter que reviver Camilla na adolescência, Kéfera refletiu sobre a aceitação do próprio corpo, quando decidiu assumir os cachos depois de anos fazendo progressiva. Desde a personagem, ela vive um processo de transição capilar.

"Precisei fazer um personagem sobre o que eu passei na infância para assumir coisas que eu negava e não assumia em mim. Foi muito transformador e eu sou grata por ter feito esse filme por causa dessa mensagem", compartilha.