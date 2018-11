Nirez ganha biografia lançada nesta sexta-feira (23) em Fortaleza

Atento ao registro minucioso daquilo que integra a cultura nacional, Nirez é figura que inspira. Não à toa, são inúmeras as homenagens dedicadas a ele pelos 70 anos de estudo na seara da memória musical do Brasil. A mais recente delas será lançada nesta sexta-feira (23), às 19h, no Instituto do Ceará.

Produzido pelo escritor e professor piauiense Wilson Seraine e publicado pela Editora Imeph, o livro "Nirez - O homem de cera" é um perfil biográfico que prima por um recorte intimista do lendário jornalista e historiador, dono da maior coleção de discos de 78 rotações do País.

Ao longo de 174 páginas, se sobressai detalhes sobre, por exemplo, de onde nasceu tanto amor pela música brasileira e a cultura popular, além de fatos sobre sua família e trajetória pessoal.

Toda em formato de pergunta e resposta, a obra ainda é fartamente ilustrada por nomes como Klévisson Viana, Weaver Lima e Daniel Dias, com prefácio do cantor Waldonys, texto-homenagem de Rouxinol do Rinaré e xilogravura de José Lourenço Gonzaga.

Em entrevista, Nirez comenta que conhece Wilson Seraine há cinco anos, desenvolvendo, com ele, uma relação de parceria desde a época. "Wilson é fã de Luiz Gonzaga e tem um programa em Teresina que só toca músicas dele. Através dessa preferência, nós nos conhecemos e começamos a conversar", relata. Desse prosear, nasceram sete entrevistas, diluídas ao longo do conteúdo do projeto editorial - cujo destaque vai ainda para as importantes fotografias, dispostas de modo a fazer entender o legado do pesquisador.

É com satisfação, então, que Nirez encara a empreitada, revelando, aos 84 anos e com a energia de um menino, um ritmo de inquietação quanto ao que pretende fazer pela frente. "Não tenho nenhum projeto de antemão. Mas minhas ideias nascem e eu simplesmente as desenvolvo. É algo natural", sublinha.