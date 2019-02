Natureza pode ser ferramenta lúdica no crescimento das crianças

Iluminadas pelos vibrantes raios solares, as pequeninas mãos de Louise Nóbrega modelam os grãos de areia úmidos, dando asas à imaginação. A linha de interseção entre o verde do mar e o azul do céu é o cenário para o castelo de areia da menina, de sete anos.

Em passos ágeis, a garota divide a brincadeira entre a construção do "castelo da princesa" e a piscininha natural. O olhar atento de Rodrigo Nóbrega, pai de Louise, demonstra a sua satisfação em presenciar o contato da filha com a natureza, somado à ludicidade e o distanciamento do meio digital.

O pai procura proporcionar passeios ecológicos para Louise como forma de contribuir no crescimento saudável da menina. Segundo a psicóloga Ianna Lima, práticas como essa desenvolvem nas crianças habilidades sociais, cognitivas e noções de espaço, além de atenção, imaginação, coordenação motora e uma série de estímulos sensoriais.

Ianna ainda explica que a natureza tem por si o dom de acalmar e encantar os pequenos, podendo assumir a função de "agente catalisador" do ensino. "Quando ela estabelece esse contato, aprende as diferenças de cada ser, a respeitar cada habitat e a cuidar. Assim, pode generalizar esses repertórios nas demais situações da sua vida".

Castelo construído por Louise Foto: Rodrigo Gadelha / SVM

Um fator de alerta da profissional para os pais é o controle do uso da tecnologia, hoje considerada a principal ferramenta de brincadeira ou passatempo das crianças. Apesar da contribuição do meio digital no aprendizado dos pequenos, o ideal é priorizar atividades ao ar livre e de interação com o meio ambiente.

No intermédio da diversão de Louise está "Careca", como é popularmente conhecido Francisco Carlos. O artista plástico é responsável pela montagem do "Reino de areia" que atrai crianças e adultos, na Praia de Iracema. A ação é um opção de estímulo para a vivência dos pequenos com os elementos naturais da praia e ainda de integrar a família no conceito de sustentabilidade.

A ideia surgiu há três anos com intuito de mesclar reciclagem, preservação ambiental e educação infantil em um projeto. Então, Carlos misturou o papelão retirado das ruas com a areia da praia para dar forma às estruturas dos castelos.

O artista plástico Carlos "Careca" é responsável pela montagem do "Reino de areia" que atrai crianças e adultos à Praia de Iracema Foto: Rodrigo Gadelha / SVM

Com a aproximação da turminha dos castelos, Carlos estimula sutilmente a interação dela com os objetos estratégicos instalados na construção para fluir os ensinamentos. "A bandeirinha laranja no topo do castelo é pra explicar sobre os nomes da cores em inglês", detalha o reciclador.

Costumeiramente aos fins de semana, o artista monta o "Reino de areia" e desenvolve as atividades com as crianças, na Avenida Beira-Mar, próximo à Praia Acessível. "Trabalhando com muito jeito a consciência da criança, talvez despertamos nelas mais criatividade e consequentemente o amor por brincadeiras mais simples, sem tanta tecnologia", descreve Carlos Careca.