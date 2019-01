"Nasce Uma Estrela" e "Pantera Negra" estão entre as surpresas das indicações ao Oscar 2019

A confirmação dos indicados ao Oscar é sempre motivo de expectativa e debate entre os fãs do cinema. Após a realização do Globo de Ouro e Critics' Choice Awards, o evento protagonizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood passa a dominar as atenções no ramo cinematográfico.

A lista com os possíveis vencedores chegou ao mundo na manhã da terça-feira (22), após transmissão ao vivo pelo YouTube com os atores Kumail Nanjiani e Tracee Ellis Ross. A disputada noite acontece no dia 24 de fevereiro, em Los Angeles.

Os longas "Nasce Uma Estrela" e "Pantera Negra", com oito e sete indicações, respectivamente, encabeçam a lista das surpresas do ano. No caso da produção Marvel, trata do primeiro filme de super herói na história da Academia a concorrer na categoria principal.

Por sua vez, o musical estrelado por Lady Gaga não terá o diretor Bradley Cooper na disputa. Pawel Pawlikowski, responsável por "Guerra Fria", ocupou a vaga na corrida pela estatueta de "Melhor Diretor".

O drama coproduzido entre Polônia, França e Reino Unido também consta na lista de "Melhor Filme Estrangeiro", onde "Roma" segue como forte favorito.

"Bohemian Rhapsody" disputa o prêmio de Melhor Filme com outras sete produções

A obra de Alfonso Cuarón possui, ao lado de "A Favorita" a marca de maiores nomeações, com dez cada. "A Favorita" consta em "Melhor Filme", "Melhor Diretor" (Yorgos Lanthimos) e emplacou duas atrizes entre as coadjuvantes: Emma Stone e Rachel Weisz. Esnobada nas premiações anteriores, Marina de Tavira (Roma) busca um lugar ao sol contra as hollywoodianas.

No território feminino, Glenn Close segue como a única inserção de "A Esposa" na premiação, como Melhor Atriz. Lady Gaga (Nasce uma Estrela), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?), Olivia Colman (A Favorita) e Yalitzia Aparicio (Roma) completam as grandes indicadas.

Cachorros grandes

Queridinho do Globo de Ouro 2019, "Bohemian Rhapsody" consta entre as oito produções que almejam levar o prêmio de "Melhor Filme".

Além de Rami Malek na luta como "Melhor Ator", a cinebiografia de Freddie Mercury (1946-1991) consta em "Edição", "Edição de Som" e "Mixagem de Som".

Quem também conseguiu boa participação no Oscar 2019 foi o drama "Blackkklansman" ,de Spike Lee. O trabalho do norte-americano consta, entre outras indicações como melhor filme, roteiro adaptado e diretor.

Outro azarão para a noite de entrega é "A Balada de Buster Scruggs", dos irmãos Coen. O longa da Netflix foi exibido em seletos cinemas para se qualificar ao Oscar e acabou lembrado nas áreas de "Melhor Roteiro Adaptado", "Melhor Canção" e "Melhor Figurino".

Principais categorias

Melhor Filme

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book - O Guia

Infiltrado na Klan

Nasce uma estrela

Pantera Negra

Roma

Vice

Melhor Diretor

Spike Lee, por "Blackkklasman"

Pavel Pawlikoswki, por "Guerra Fria"

Yorgos Lanthimos, por "A Favorita"

Alfonso Cuarón, por "Roma"

Adam McKay, por "Vice"

Melhor Atriz

Yalitzia Aparicio, de "Roma"

Glenn Close, de "A Esposa"

Olivia Colman, de "A Favorita"

Lady Gaga, de "Nasce uma estrela"

Melissa McCarthy, de "Can You Ever Forgive Me?"

Melhor Ator

Christian Bale, de "Vice"

Bradley Cooper, de "Nasce uma estrela"

Willeam Dafoe, de "At Eternity's Game"

Rami Malek, de "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, de "Green Book"