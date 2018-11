Na vibrante Madri é possível se conectar à beleza das artes e da natureza

Viajar é uma travessia de redescobertas. Mário Quintana já atribuía às viagens o poder de trocar a roupa da alma. E foi isso que fiz numa breve viagem a Madri. Mesmo com a agenda de estudante cheia, para participar de um evento da universidade, consegui encontrar tempo para redescobrir uma cidade cada vez mais generosa, elegante e pulsante.

Generosa porque compartilha arte. Madri guarda duas preciosidades de pintores espanhóis: Guernica, de Picasso, no Museu La Reina Sofia, e As Meninas, de Velásquez, no Museu do Prado, que comemora seu bicentenário em 2019 com o slogan "É parte de ti". E, de fato, depois de visitá-lo levamos um pouco dele conosco e pode-se deixar um pouco também, contribuindo com doações para compra de mais obras de arte. A última campanha é para adquirir o Retrato de Niña con Paloma, de Vouet.

O ingresso dos museus custa, em média, 12 euros, valor significativo para um visitante que ganha em real, mas ambos dispõem de horários de visitação gratuita. Isso possibilita uma bela democratização do acesso às artes. É lindo ver os corredores repletos de visitantes ansiosos, com os mapas das salas nas mãos, caminhando como exploradores para encontrar as obras que desejam apreciar. São olhos do mundo inteiro emocionando-se ao ver os ensaios dos artistas e as ousadias de seu tempo.

Além da riqueza preservada em salas, Madri é um deslumbre a céu aberto, um laboratório de arquitetura com traços clássicos e também experimentais. Parece impossível não suspirar pelos desenhos do Palácio de Cibeles ou do clássico Edifício Metrópolis. A vida urbana segue os passos apressados dos consumidores na Gran Via ou dos turistas na Praça Espanha, com seus monumentos e jardins. Como fazer turismo é a arte de se permitir, uma ótima lembrança da cidade pode ser feita por um italiano que fica em frente ao Palácio Real oferecendo uma fotografia produzida com câmera que lembra um lambe-lambe.

Um dia livre é um convite para conhecer a pequena Toledo, patrimônio da humanidade da Unesco, distante apenas 70 quilômetros de Madri. Uma das maneiras de chegar é de trem que sai da bela estação Atocha e chega à cidade em 30 minutos. Daí é se perder na noção de passado e presente e seguir um roteiro por mosteiros e ruínas da cidade medieval onde começa a aventura do Dom Quixote, de Miguel de Cervantes.

Gastronomia

De volta a Madri e em meio à correria da metrópole, também tem lugar para contemplar o tempo sem pressa. O Parque do Retiro, com 125 hectares e mais de 15 mil árvores, é um refúgio. No país que leva a sério a pausa da sesta, o espaço é perfeito para deitar no gramado, ver as famílias celebrando os fins de tarde, ouvir ensaio dos estudantes de música clássica e caminhar sem destino visitando palácios e jardins, praticando o verde da natureza. Em meio às andanças, um encontro com cenários lindíssimos de fins de tarde capazes de fazer faltar palavra para descrever.

A noite de Madri é uma festa. As ruas ficam tomadas por gente vibrante, que ganha os mercados com suas "tapas", aperitivos deliciosos, e a sangria refrescante. O San Miguel oferece comidinhas que vão dos frutos do mar aos croquetes de carne disponíveis para serem harmonizados com vinhos frescos espanhóis ou com a cerveja marcante, que podem ser consumidos em pé ou numa mesa coletiva. Também tem as paelhas preparadas com frutos do mar, um clássico que vale a pena ser degustado.

Uma das experiências que queria viver era assistir a uma apresentação de flamenco. Com a orientação de uma amiga que estuda a dança, encontrei Las Tablas, um tablado intimista e muito charmoso. É lindíssimo ver a preservação de uma dança que pulsa até na alma dos bailarinos. Mulheres e homens esbanjam paixão com a sensualidade coreografada pela dança e pela firmeza da marcação dos pés que traduzem o vigor de um povo que segue encantando pela resistência, pelo respeito à pausa e pelas formas de viver.

ROTEIROS

Mercado de San Miguel Plaza de San Miguel,

s/n Com mais de 100 anos, é um dos principais mercados gastronômicos do mundo. Dá para comer desde um croquete (2 euros) até uma paelha (sob consulta). Info@mercadodesanmiguel.

Museu Nacional do Prado

Calle Ruiz de Alarcón, 23

De segunda a sábado, de 10h às 20h, ingresso: 15 euros. Domingos e feriados, de 10h às 19h, tem acesso gratuito Las Tablas Praça de Espanha, 9 Shows diários: às 20h e 22h Ingressos: a partir de 29 euros

Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia

Calle Santa Isabel, 52 Ingresso: 10 euros. Segunda, de 10h às 21h. Terça não abre. Quarta a sábado, de10h às 21h. Domingo (verifique o horário de abertura), e acessos gratuitos (consulte o www.museureinosofia.es)