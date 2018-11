Mulheres se interessam mais e passam a investir nos fios cacheados

Devido ao forte movimento de empoderamento das mulheres, cada vez mais orgulhosas de seus cabelos e de sua identidade cultural, uma pesquisa realizada pelo Google BrandLab mostra que, em 2017, a busca pelos cacheados cresceu 232%. Segundo a embaixadora da Embelleze, Jhe Fogaça, para valorizar os cachos, as mulheres também estão recorrendo a métodos específicos. "A fitagem, por exemplo, é um método fácil e prático de fazer. Por isso, se tornou a queridinha entre as cacheadas".

A fitagem é considerada uma técnica simples de hidratação e definição dos cachos. A estudante de administração Gabrielle Lima, 21 anos, adotou o procedimento como o mais eficaz na manutenção dos seus longos cachos. "Mesmo na correria diária, costumo fazer a fitagem pelo menos uma vez na semana", diz.

As sugestões indicadas para a manutenção da pele negra e dos cabelos afro são diversas. "Porém, são assuntos delicados e devem ser cuidados por profissionais habilitados", afirma a fisioterapeuta dermatofuncional Mirtes Alves.

Especificidades

Para evitar situações que comprometam a saúde e a beleza da pele, Mirtes chama a atenção para a importância dos tratamentos estéticos específicos, considerando sempre as diferenças fisiológicas e histológicas da derme.

Atenta à saúde da pele, Danila Cordeiro usa rigorosamente o filtro solar, faz a higiene facial com sabonete específico, tonifica e hidrata Helene Santos

A maior quantidade de melanina presente na região cutânea facilita o surgimento de manchas ou queloides na pele negra. Segundo a dermatologista Andréa Sampaio, a proteína que dá cor à pele é do tipo eumelanina, que produz pigmentos amarronzados. "Sendo assim, qualquer processo inflamatório ou irritação, a exemplo do foliculite ou alergia, pode ocorrer o escurecimento no local".

Na repaginação do rosto da estudante de psicologia Danila Cordeiro, 30 anos, a especialista recomenda, além da aplicação regular do filtro solar, a utilização da vitamina C associada ao ácido ferúlico. Outra alternativa é o peeling de ácido mandelico extraído da amêndoa amarga. "A substância possui um peso molecular que não agride os melanócitos. Por isso, é uma excelente opção de tratamento da face", recomenda.