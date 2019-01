Mulheres desapegam do cabelo longo e adotam a onda dos Fios curtos

O empoderamento feminino liberta as mulheres também do desapego das longas madeixas. Com isso, elas ganham um visual mais descolado com os cortes de cabelos mas curtos e assimétricos para a estação. A tendência dos curtos fica bem em todas as estruturas de cabelo.

Os cortes em alta são microbob, long bob, blunt cut e o bob blunt. Eles podem ser liso, com ponta, cacheado, ondulado ou afro, os curtos atendem todas as gerações, sem rotulação de idade e sempre respeitando o formato do rosto. Segundo a cabeleireira do Mulher Cheirosa Fabiana Carvalho, a escolha da cor também influencia no resultado do visual mais jovem e moderno. Porém, o glamour do look fica por conta da personalidade de cada uma.

Anita Barbosa tinha o cabelo grande e apostou no microbob porque gosta de estilo moderno Foto: Kid Júnior

O corte escolhido pela advogada Anita Grazielle é o microbob, uma versão curta, moderna, prática e versátil, aderido por famosas, a exemplo de Bruna Marquezine.

O cumprimento ideal é na altura do queixo. Ele se diferencia do estilo chanel pela à base reta, discreto desfiado nas pontas e atrás para dar movimento ao corte. A frente é suavemente maior. "Os ondulados devem ser cortados uns três a quatro centímetros maiores, porque eles encolhem quando secam. À base reta, além de alongar, disfarça o rosto redondo", diz Mariza.

Evidência

Outra proposta em alta e adotada por Renata Lívia é o bob cut. Este é um Chanel mais curto e reto. "Não se usa mais o cabelo muito repicado. A novidade é base reta para dá volume e com bastante onda. Ou seja, um estilo mais despojado", destaca Fabiana.

A franja usada por renata também é uma tendência. No entanto, a profissional revela não ficar bem em qualquer pessoa. "A franja é para ser usada por que realmente gosta. Ela é indicada para um rosto oval. A franja bardo, essa com a pontinha lateral ajuda a afinar o rosto. As curtinhas ficam muito bem para quem tem rosto fino e longo e estão super em alta", afirma.

Já o bob blunt está fazendo a cabeça das mulheres com cabelos lisos e ondulados. Isso não impede que as cacheados e com cabelos crespos entrem na onda. A principal característica é o corte hiper-reto. Ele pode seguir um estilo mais bagunçado, com leves ondas ou quem preferir pode apostar na franja que deixa o visual leve, moderno e despojado.

Tereza Emanuella preferiu o bob blunt, além de moderno é prático e fácil de manter arrumado Foto: Kid Júnior

A assistente social Tereza Emanuelle Leite já entrou para a lista das que preferem o bob blunt. Ela sempre usou cabelo longo. Agora teve que mudar o visual por diversos motivos. Primeiro porque precisa amamentar seu bebê de quadro meses, e o cabelo grande atrapalha.

Outro motivo é a falta de tempo para cuidar. "Depois que me tornei mãe, o cabelo longo perdeu o sentido, ficava revezando entre o coque e o rabo de cavalo, e isso envelhece muito. Também estou retornando ao trabalho e queria mudar o visual", confessa Tereza.

Júlia assunção adotou o long bob e já pensa em nunca mais voltar a usar cabelo longo

Outra inspiração que encantou Júlia Assunção é o long bob. O corte é ideal para quem gosta de inovar sem deixar as madeixas muito curtas. Além disso, elas conseguem obter volume nos cabelos deixando-os com mais movimento e ainda um pouco de assimetria. O corte promete ser sucesso por bastante tempo.

Quem tem cabelo curto e deseja esse corte, o visual ondulado é uma ótima sugestão. A versão também é uma das preferidas das famosas. O visual fica um charme, romântico e cheio de estilo.