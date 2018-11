Mostra Sesc Cariri de Culturas tem início nesta sexta-feira (16)

O vento já está soprando sobre as roupas coloridas penduradas nos varais do Cariri. Fantasias, cenários, instrumentos musicais, entre outros objetos de trabalho dos mais de 2.500 artistas que participarão da 20ª edição da Mostra Sesc são pouco a pouco espalhados entre as 26 cidades que receberão o evento nos próximos cinco dias. Pelo telefone, Mestre Aldenir avisa: "Venham brincar no meu terreiro!".

Ele, Mestre Cirilo, os Irmãos Aniceto e a Mestra Zulene são protagonistas dessa programação desde quando ela nasceu como um evento de teatro, em 1999. Costurada pelas tradições de reisado, maneiro-pau, banca cabaçal e danças regionais, a Mostra Sesc Cariri de Culturas já atravessou praticamente duas décadas de realização. Agendada para acontecer entre os dias 16 a 20 de novembro, a atividade celebrará a diversidade de linguagens artísticas e a reverência ao berço cultural da região.

Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo comandam O Grande Encontro na abertura da 20ª Mostra Sesc Cariri

Da sabedoria dos seus 86 anos de experiência, 64 deles dedicados ao reisado, Mestre Aldenir reforça a importância de dialogar com as novas gerações. "A gente vai botando os mais novos pra tomar gosto, pra não se acabar, porque quando os véi se acaba, o reisado se acaba. Desse nosso já saiu um bocado de mestre. Eu espero que não se acabe, porque é uma coisa tão boa", suspira.

Responsável por dois grupos, um adulto e outro infantil, ele não esconde a ansiedade pelo cortejo de abertura do qual participará, no Crato, já nesta sexta-feira, além da terreirada em que será anfitrião, na próxima segunda (19). É que nessas duas décadas de evento, cada espaço concedido ao seu reisado multiplicou-se em mais convites nos outros meses do ano.

"As apresentações antes da Mostra eram poucas, não era que nem agora. Muito mais gente nos procurou depois do Sesc", reconhece o Mestre.

Diversidade

Assim como a tradição popular, literatura, música, artes visuais, audiovisual, artes cênicas têm lugar cativo no evento. Os estados que conquistaram maior destaque entre as 300 atrações selecionadas a partir de mais de três mil foram Ceará, seguido de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.

A Cia Eureka levará a ação "Pernacoteca - A encantadora biblioteca sobre pernas" para o Cariri

Ações como o Seminário Arte e Pensamento - que este ano terá como convidados representantes da Universidade de Coimbra para discutir junto com pesquisadores locais a memória social e o patrimônio imaterial - e o Papo Criativo - rodas de conversas entre artistas, agentes e produtores culturais do País - facilitam as trocas.

A expectativa da organização é de que 300 mil pessoas participem das atividades nesses cinco dias de mostra. Só os shows de abertura e encerramento, com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo em Grande Encontro no Juazeiro, e Milton Nascimento, cantando no dia da Consciência Negra, no Crato, já preveem parte desse público.

Milton Nascimento fará o show de encerramento da Mostra, no dia da Consciência Negra Marcos Hermes

E mesmo diante das incertezas com o futuro do Sistema S no novo governo, no Ceará ainda há o que comemorar. Segundo Maurício Filizola, presidente da Fecomércio-CE, "nós temos muitas Mostras Sesc pela frente". A de 2019, garante Chagas Sales, já está aprovada no plano de trabalho para o ano que vem, junto a outras 6 mil ações do Programa Cultura. Uma coisa é certa: é grande o número de pessoas que torcem para que os bons ventos continuem a soprar no Cariri.

Saiba Mais

- O Museu Orgânico Oficina do Mestre Françuili será inaugurado nesta quinta, 15/11, em Potengi, a partir das 16h

- A Feira da Cultura Popular reunirá 20 artesãos, de 17 a 19/11, na Praça José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, a partir das 17h

- A ação “Tem Forró no Cariri” promoverá um circuito de apresentações com apresentações de Orquestra de Sanfonas do Ceará, Chambinho do Acordeon, Flávio Leandro, Na Base da Chinela, Jorge de Altinho, Ana Paula Nogueira, Amelinha e Ermano Morais.

- A programação “Pensando Verde” articulará oficinas, vivências e ainda troca de livros por mudas de plantas.

- A exposição de 20 edições da Mostra no Cariri Garden Shopping exibirá fotografias históricas e com a experiência sensorial da reprodução de algumas das imagens em xilogravura

- A acessibilidade estará presente em 18 ações que serão contempladas com libras, a exemplo de lançamento de livros, contação de histórias e espetáculos