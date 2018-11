Monja lança livro sobre meditação, em Fortaleza

A Obra da antropóloga, doutora em psicologia transpessoal e monja Susan Andrews apresenta uma lúcida síntese entre a ciência moderna e a sabedoria ancestral. O livro "Meditação - o que dizem os cientistas e sábios" inspira iniciantes e adeptos mais avançados. A publicação aborda a meditação com histórias espirituais e recentes pesquisas em neurociência.

Para sintetizar seu trabalho, Susan ressalta a necessidade de especificar o tipo de meditação a que se refere, de modo a discutir seus benefícios. Existem diversas abordagens. Contudo, de acordo com o dicionário Webster, meditação é "engajar-se num exercício mental. Tal como concentrar-se na respiração ou na repetição de um mantra, com o objetivo de alcançar um nível mais elevado de consciência espiritual".

A proposta da escritora é esclarecer as diferentes atividades mentais que podem ocorrer quando a mente é internalizada e até que nível elas ocorrem. Um dos pontos do livro é sobre as tradições meditativas da Índia, que se desenvolveram há mais de seis mil anos. "Além da atenção concentrada, a meditação é um processo de profundo esforço espiritual para transcender o limitado, o ego individual e realizar o bem-aventurado self, nossa verdadeira essência".

Benefícios

Pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard descobriram que, quanto mais as pessoas praticavam meditação, melhoravam a imunidade, os níveis hormonais e a pressão arterial. Além disso, aumentavam as chances de se livrarem de problemas como artrite e dores nas articulações.

"Estudiosos descobriram ainda que a meditação muda o nível genético do nosso corpo. Após dois meses de prática diária acontece a ativação dos genes que ajudam a combater a inflamação, a matar as células doentes e a proteger o corpo de câncer", destaca a monja.

Existem comprovações de que a prática regular de meditação reduz o estresse, a ansiedade e a depressão. De acordo com a especialista, não é de se admirar que tantas pessoas estejam começando a meditar. Elas estão se sentindo melhor em todos os sentidos. "As eficazes técnicas de meditação precisam ser cuidadosamente explicadas. Por isso, descrevi algumas orientações no livro, e vou conduzir uma breve prática na palestra de lançamento. Logo mais pretendemos oferecer um curso online sobre como meditar, especialmente visando elevação espiritual para iniciantes", complementa a monja.

