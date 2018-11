Mickey Mouse completa 90 anos e ganha festa surpresa dos amigos em desenho animado; assista

O ratinho mais famoso do mundo comemora o seu aniversário neste domingo (18). Há 90 anos, neste mesmo dia, no ano de 1928, o jovem Walt Disney criou Mickey Mouse, juntamente ao desenhista Ub Iwerks. O personagem de desenho animado se tornou o mais icônico da história, encantando crianças e adultos de diferentes gerações. Sua trajetória é composta por inúmeras curiosidades e acontecimentos marcantes.

Um episódio especial do desenho animado foi criado para comemorar a data. A Disney Channel publicou um vídeo inédito sobre uma "festa surpresa" planejada pelos amigos de Mickey: Pateta, Pato Donaldo, Margarida e a namorada Minnie.

Assista ao desenho animado especial para a festa de Mickey Mouse

É difícil imaginar, mas Mickey poderia ter sido um outro animal. Da ideia inicial de Walt Disney surgiu Oswald, um coelho sortudo. Porém o seu patrão, na época, tomou a concepção do personagem para si, o deixando totalmente decepcionado. Foi nesse momento de tristeza que surgiu a inspiração para criar um ratinho inicialmente chamado de Mortimer. A esposa de Walt, Lilian Boudns, no entanto, sugeriu o nome Mickey, por não gostar do anterior.

Desde então, a história de sucesso do personagem começou a ser traçada. O primeiro desenho criado para o Mickey, ainda em preto e branco, foi intitulado "Plane Crazy" (quem desejar assistir ao clássico, basta procurá-lo na plataforma de vídeos Youtube).

Mesmo esse sendo o começo do personagem no mundo dos desenhos animados, o primeiro destaque com o grande público ficou por conta do curta "Steamboat Willie", que estreou no Colony Theatre, da cidade de Nova York, em 18 de novembro de 1928.Porém é praticamente outro o Mickey que pinta na tela. O personagem, em preto e branco, não tem a famosa luvinha branca, o nariz é menos arredondado e há até uma pancinha.

"The Karnival Kid" foi o primeiro filme com fala de Mickey. Exibido em 1929 e dublado pelo próprio Walt Disney em seis diferentes idiomas. Já a primeira expressão dita pelo rato famoso foi um simples "Hot Dog".

E praticamente uma década separa os dois curtas do grande divisor de águas do camundongo, "Fantasia" (1940). Mas, comparando os traços mais delicados do personagem, quanta diferença. O feiticeiro do clássico da Disney já é a versão que marcaria o imaginário das gerações seguintes e que, 15 anos depois, veria nascer, na Califórnia, o primeiro dos parques temáticos que se transformaram em brutal fonte de receita para a empresa.

À televisão norte-americana, a famosa criação de Walt Disney chegou apenas em 1950, em um especial de Natal chamado "One Hour in Wonderland". O desenho "Relojoeiros das Alturas" também foi exibido junto às comemorações de fim de ano.

personagem estreou no curta "Steamboat Willie", em 1928 Foto: Reprodução/ Walt Disney

Diferentes nomes

O simpático personagem não se chama Mickey Mouse em todos os países nos quais é exibido. Alguns lugares adotaram outras nominações para o ratinho, como a Itália, por exemplo, onde é conhecido por Topolino. Os alemães o chamam de Micky Maus. Em espanhol, ele é o Raton Mickey, e em sueco, Musse Pigg. Já no mandarim o rato da Disney é chamado de Mi Lao Shu.

Prêmios

Ser um desenho animado não impediu Mickey de comparecer em um dos principais prêmios da sétima arte, o Oscar. Ele esteve presente em dois momentos: em 1998, quando subiu ao palco e interagiu com o ator Tom Selleck, e em 2003, quando apareceu muito simpático na cerimônia, ao lado da atriz Jennifer Garner.

Outro destaque de premiação é o fato de Mickey Mouse ser o primeiro personagem animado agraciado com uma estrela na calçada da fama, em Los Angeles, em uma cerimônia realizada em 1978. Sua namorada, Minnie Mouse, ganhou uma estrela no local apenas no começo deste ano.

Comemorações

Nos 90 anos do seu principal personagem, a Disney, em parceria com a instituição Make-a-Wish, intensifica a campanha beneficente usando a hashtag #ShareYourEars (Compartilhe suas orelhas). Realizada pelo terceiro ano, a iniciativa consiste em convidar os internautas a postarem fotos utilizando as famosas orelhas do personagem.

Para cada publicação, a Disney doará 5 dólares, cerca de 18 reais, à instituição, criada com objetivo realizar os sonhos de crianças que possuem doenças graves. A expectativa é atingir US$ 2 milhões e a iniciativa contou com a participação de famosos como ator Neil Patrick Harris e a atriz Sasha Pieterse.

Outra homenagem para o personagem é a exposição "Mickey: The True Original Exhibition", que acontece em Nova York. Inaugurada neste mês de novembro, a mostra comemora a influência do personagem na cultura pop e na arte. Os participantes têm a oportunidade de explorar diversas obras históricas e contemporâneas de artistas de renome como Kenny Scharf, Amanda Ross-Ho e Shinique Smith. A curadoria foi realizada pelo designer Darren Romanelli.

A exposição acontecerá até fevereiro do próximo ano. O ingresso custa 38 dólares por pessoa e pode ser comprado apenas no site do evento.

Parques

Os parques da Disney não estariam de fora dos festejos de aniversário do Mickey Mouse. Na Califórnia foi realizada uma cavalgada, juntamente com outros personagens. Em Xangai, um cartão gigante fica exposto no parque para todos aqueles que desejarem felicitar o ratinho. Paris, Hong Kong e Tóquio também realizaram apresentações com personagens em seus parques para celebrar o momento. Em Orlando estão sendo vendidas comidas e produtos especiais em comemoração à data.

> Surpresas de Epcot

No parque Magic Kingdom, os visitantes também cantarão parabéns para o aniversariante em uma das famosas paradas realizadas no local.

Em 2019, finalmente Mickey Mouse terá uma atração para chamar de sua. Chamada de "Mickey & Minnie's Runaway Railway", o brinquedo funcionará no Disney's Hollywood Studios, e envolverá uma tecnologia que a empresa está chamando de 2 1/2 D, em que não é necessário o uso de óculos para 3D.

Em formato de passeio, a história deve se passar em uma aventura ambientada em um trem. Na história, Mickey e Minnie seguirão uma locomotiva conduzida pelo sempre atrapalhado Pateta.

Do Ceará

O personagem foi destaque também no São Paulo Fashion Week deste ano. A marca cearense Água de Coco levou para as passarelas a sua coleção, criada por Liana Thomaz. Mickey foi retratado junto com Minnie Mouse, completando a atmosfera mágica do imaginário Disney na coleção Mickey 90. Nas peças, foi realizado um estudo sobre as cores do personagem transportado para o beach wear. A surpresa no evento foi que o próprio Mickey cruzou a passarela acompanhado de sua eterna namorada e fashionista de plantão Minnie Mouse.

Mickey foi destaque no desfile da marca cearense Água de Coco, no São Paulo Fashion Week deste ano Foto: Agência fotosite

Licenciamentos

Atualmente Mickey conta com uma ampla linha de produtos. O personagem foi o pioneiro quando se trata de desenhos animados licenciados. O primeiro livro do ratinho foi lançado em 1930, e a Ingersoll Watch Company produziu o relógio, em 1933. Além disso, importantes marcas do mundo também lançaram coleção com o personagem em alusão ao aniversário.

A Havaianas, por exemplo, realizou uma retrospectiva, lançando dez modelos de chinelos para homenagear Mickey Mouse. Com muita estampa e ilustrações coloridas, é possível acompanhar a história de Mickey, trazendo calçados com o estilo vintage, básico e até em tons de neon.

A famosa marca de tênis Vans também criou uma parceria com a Disney para comemorar o tão esperado aniversário. A coleção conta com diversos modelos de tênis, bonés, camisetas e bolsas, mostrando por meio dos acessórios toda a sua trajetória.

A parceria da Life by Vivara com a Disney foi intensificada neste ano. A marca criou uma coleção especial temática que apresenta 13 pingentes esmaltados e duas pulseiras com berloques variados, trazendo de claquetes a bolo de aniversário. Também na linha de joias, a Pandora apresentou uma joia exclusiva de edição limitada: um charm pendente que retrata a figura do camundongo usando a roupa característica em pose divertida.

Vida longa

O segredo do sucesso contínuo de Mickey Mouse talvez venha da sua reinvenção ao longo dos tempos. O personagem passou por diversas roupagens ao longo dos anos, sempre se adaptando ao período e conquistando diferentes perfis. Dificilmente encontramos alguém que nunca tenha imaginado conhecer o mágico mundo do ratinho ou não tenha se apaixonado pelo jeito bondoso e simpático de que moldou gerações.