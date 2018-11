Mickey Mouse completa 90 anos com muita magia nos parques da Disney

Em julho de 1955 o próprio Walt Disney abriu as portas de sua Disneylândia, no estado da Califórnia - ao lado de personagens clássicos como Branca de Neve, Cinderela e, claro, sua criação primordial, Mickey Mouse.

>>>Disney oferece facilidades em favor da diversão

De lá para cá tanto os traços do ratinho nonagenário quanto a tecnologia das atrações e dos filmes se transformaram bastante, mas uma coisa segue inalterada: a capacidade desse império de encantar seu público.

Da inocência infantil ao cinismo dos adultos, a expertise da Walt Disney Company dá conta de todos - hoje não apenas nas salas de cinema ou no parque da Califórnia (ainda operante e rebatizado Disneyland Park), mas no gigantesco complexo construído em Orlando, Flórida, com nada menos que quatro parques temáticos, dois parques aquáticos, o centro de compras Disney Springs e, pelo menos, 30 resorts.

Aproveitando o aniversário de 90 anos do Mickey, celebrado no próximo dia 18, o Verso traz uma experiência única vivida ao longo da última semana no complexo, a convite da Disney em parceria da Gol Linhas Aéreas - por ocasião do lançamento do seu voo direto para Orlando.

Foram seis dias de viagem totalmente imersos no universo Disney, durante os quais conhecemos não apenas as atrações dos quatro parques temáticos - Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom e Disney's Hollywood Studios - mas o Disney Springs, alguns resorts e o melhor da gastronomia desses espaços.

Hoje as páginas são dedicadas ao Magic Kingdom, mais antigo parque da companhia na Flórida. Inaugurado em 1971, é lar oficial de personagens clássicos como Branca de Neve, os sete anões, Pinóquio, Alice (no País das Maravilhas) e Dumbo. O símbolo é o Castelo da Cinderela, visível antes mesmo dos portões de entrada.

Poucos passos na Main Street USA (Rua Principal) são suficientes para deixar clara uma das maiores vocações da Disney: trazer para a realidade universos ficcionais inteiros, a partir de um trabalho primoroso de cenografia. É como se toda a ambientação dos filmes saltasse da tela para cada rua, prédio ou atração do parque.

Isso permite uma experiência imersiva e torna o simples ato de andar pelo local uma atração em si, além de amenizar o tédio nas longas filas de espera. Para tanto, a empresa conta com uma equipe especializada de "Imagineering" (junção das palavras "imagination"- imaginação - e "engeneering" - engenharia), composta por engenheiros, arquitetos e designers que planejam cada detalhe dos projetos.

Cenas de filmes

Tudo fica ainda mais emocionante quando os próprios personagens surgem diante do público - aleatoriamente, em pontos já definidos pelos parques ou com hora marcada em determinados prédios. É o caso de Mickey e da Sininho, que recebem visitantes para fotos e abraços (meet and greet) em suas respectivas salas no Town Square Theater.

Além da Main Street USA, o Magic Kingdom é dividido em o cinco áreas, que circundam o castelo : Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Tomorrowland e Fantasyland.

Cada atração tem seu público-alvo - crianças, jovens e adultos. Mas não há regras - se você é fã de algum filme específico, vai gostar daquele que o representa, mesmo que seja de apelo mais infantil. É o caso do Voo do Peter Pan (impossível não se emocionar com a Londres em miniatura, dando impressão de estarmos em um barco voador, ou com as cenas dos filmes representadas ali na sua frente); da jornada da Pequena Sereia ou da cenografia de A Bela e a Fera e da montanha-russa dos Sete Anões.

Outros momentos imperdíveis são as paradas pela Rua Principal, com desfile de vários personagens a pé ou em carros alegóricos incríveis. Elas acontecem em horários marcados, em sessão única (caso de Disney Festival of Fantasy Parade) ou em três por dia (Move it! Shake it! Dance and Play iT!Street Party). O dia se encerra de maneira grandiosa com o show de fogos "Hapilly Ever After", lançado em 2017. São 18 minutos de pirotecnia, misturada a lasers e projeções na fachada do Castelo da Cinderela - que fica totalmente modificado.

A sincronia entre os elementos e a trilha sonora impressionam: é como assistir a um curta-metragem monumental ao ar livre, no qual aparecem personagens de 17 franquias e filmes - de Aladim, O Rei Leão e A Pequena Sereia até Wall-E, Toy Story, Moana, Os Incríveis, Zootopia e outros. Horários, assim como outras informações que você precisa para planejar sua visita estão disponíveis no aplicativo oficial My Disney Experience (para IOS e Android).

Disney's Hollywood Studios

Inaugurado em 1989, o Disney's Hollywood Studios é o parque mais diretamente inspirado na magia do cinema - nos seus bastidores, glamour e estéticas. Até 2008 chamado Disney-MGM Studios, sofreu mudanças não apenas no nome, mas em seus espaços. Foram modificações pautadas tanto por novos filmes da marca quanto pelo contexto da cultura do entretenimento.

Cenografia

Enquanto em 2016 o grande lançamento no Hollywood Studios foi a Star Wars Launch Bay - exposição interativa com objetos, reproduções e personagens da franquia - 2018 foi o ano da aguardada Toy Story Land. Como de praxe, a ambientação é um encanto. A ideia é fazer o público se sentir do tamanho dos brinquedos, passeando pelo quintal do garoto Andy (dono do cowboy Woody e do astronauta Buzz), entre caixas, lápis de cera e outros elementos "gigantes". Logo na entrada, um Woody enorme saúda os visitantes - "Que bom estar aqui com todos vocês, novos brinquedos", fala.

A menina dos olhos é a montanha russa Slinky Dash & Dodge, do cachorrinho de mola Slinky. Na cenografia, o divertido é perceber como os elementos indicam que aquela atração é como um grande brinquedo montado por Andy (em algumas "caixas" aparece até a etiqueta de preço, U$ 19,95 - 1995, ano de lançamento do primeiro filme da franquia).

Além de Toy Story Land, o parque tem outras cinco áreas. O Echo Lake é o destino para fãs de Star Wars; a Sunset Boulevard e a Hollywood são perfeitas para dar uma volta entre lojas e teatros temáticos que remetem à Cidade dos Sonhos nos anos 1930 e 1940; Animation Courtyard e Grand Avenue completam a lista de áreas. A noite no parque termina com o espetáculo "Star Wars - A Galactic Spectacular Desert Party", com lasers e projeções na fachada do Teatro Chinês para encantar todas as idades.

A jornalista Adriana Martins viajou a convite da Disney e da Gol Linhas Aéreas