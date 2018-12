Método mosaico inclui tratamentos estéticos com pedras de diamante, ouro, safira e maquita

Por ser uma das partes mais delicada do órgão, a pele da face pode, em algum momento, apresentar características distintas, em diferentes regiões, as quais precisam de cuidados específicos. Por isso, a partir dos 25 anos é bom ficar atenta aos sinais naturais do processo de envelhecimento.

Para as interessadas no assunto, a fisioterapeuta dermatofuncional Mirtes Alves recomenda as máscaras de ouro, diamante, safira e malaquita.

As máscaras formuladas com partículas retiradas das pedras preciosas permitem ao profissional da estética, identificar a necessidade e aplicar os recursos de maneira coerente em cada proposta. "Essa é uma forma de personalizar o atendimento", afirma a profissional.

O método mosaico é um dos procedimentos estéticos mais indicado pela fisioterapeuta dermatofuncional Mirtes Alves para quem deseja manter a beleza facial

As terapias associadas a cremes de massagens que também possuam fator de crescimento e ácido hialurônico com baixo peso molecular e com a tecnologia nano, otimizam os tratamentos faciais.

Partes tratadas

Os olhos e os lábios, na maioria das vezes, são carentes de hidratação. O pescoço e, especialmente a testa, quando apresentam expressões provocadas pela perda de força da musculatura, a profissional recomenda a utilização da máscara de ouro.

O cosmético é rico em cálcio, nanoparticulas e fatores de crescimento IGF, concentrado de soja. "Os compostos amenizam consideravelmente as marcas do envelhecimento".

Já na região onde a flacidez é visível ou necessita preservar a jovialidade e o viço, a especialista aconselha o uso da máscara com nanopartículas de diamante, peptídeos e carcinina, ativos que desaceleram o processo de envelhecimento.

Nas áreas desprovidas de água, a dermatofuncional diz que o mais indicado é aplicar a safira enriquecida com ectoína, ômegas 6,7 e 9, o ácido hialurônico de baixo peso molecular e a vitamina E.

Jovialidade da pele

Para recuperar a pele estressada, com aspecto cansado e alto teor de toxinas, nada melhor do que associar os benefícios da máscara de malaquita com ativos que promovam a desintoxicação celular. "A junção dos produtos, além de aumentar a oxigenação, proporciona o ganho de energias para as células", destaca.

De acordo com a profissional, os recursos podem ser usados em todos os tipos de pele. Incluindo as acneicas. Na derme mais madura e em processo acelerado do envelhecimento, o protocolo mais eficaz é a junção da máscara de malaquita a de diamante.

Antes e depois

Para quem faz tratamento com Isotretinoína que resseca profundamente a pele, a boa pedida é a associação da safira à malaquita. Os protocolos podem ser feitos antes do microagulhamento para preparar a pele antes da aplicação de toxina botulínica, de fios ou preenchedores. Ainda pode ser realizado após a limpeza de pele, a radiofrequência e a criofrequência.

Após análise das necessidades da pele, as máscaras de diamante, ouro, safira e malaquita podem ser associadas aos cremes de massagens para otimizar o procedimentoFoto: banco de imagens da Adcos A máscara de ouro potencializa o metabolismo celular e reduz o processo de envelhecimento cutâneoFoto: Mirtes Alves

Para a especialista, o método mosaico é libertador. No entanto cabe ao profissional da estética realizar uma avaliação criteriosa para conhecer a real necessidade de cada pele. "Isso garante o diferencial na conduta do procedimento", complementa a fisioterapeuta dermatofuncional Mirtes Alves.