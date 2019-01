Mestra Cacique Pequena faz show do CD "Beleza da Vida" nesta sexta-feira (25), em Aquiraz

O espetáculo "Resistência da Vida", da mestra Cacique Pequena, será atração, nesta sexta-feira (25), às 19h, no Museu da Tribo Jenipapo-Kanindé, na reserva Lagoa da Encantada, em Aquiraz.

A apresentação será recheada com composições do álbum "Beleza da Vida", lançado em 2016, de autoria da artista titulada Mestre da Cultura pelo edital Tesouros Vivos, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, em 2015.

O projeto foi criado há cinco anos, anterior até mesmo ao próprio CD, e pretende passar por aldeias do Estado para divulgar o trabalho e interagir com as diversas etnias indígenas do Ceará.

A turnê será levada ainda para as aldeias Tapeba, em Caucaia (9/02); Pitaguary, em Pacatuba (23/02); e Kanindé, de Aratuba (16/03). Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público.

O show-manifesto conclama, em forma de resistência, para a mobilização, conservação e preservação dos direitos dos povos indígenas.

Serviço

Show-Manifesto "Resistência da Vida". Dia 25 de janeiro (sexta-feira), às 19h, no Museu da Tribo Jenipapo-Kanindé (Reserva Lagoa da Encantada - Aquiraz-CE). Entrada franca e aberto ao público