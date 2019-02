Maracatu Solar lança CD e DVD gravado no Cineteatro São Luiz

As portas abertas da sede da Solar (Associação Cultural Solidariedade e Arte), a cada ensaio do grupo de maracatu puxado por Pingo de Fortaleza e Descartes Gadelha, revelam o espírito coletivo desse encontro. Situada no corredor cultural do bairro do Benfica, a Solar tornou-se uma referência de difusão da cultura cearense e, agora, celebra a força de sua expressão com a série de lançamentos do CD e DVD "Um cada um... Um cada Sol... Maracatu Solar".

Nesta segunda (18), às 19h30, o espetáculo será apresentado no palco principal do Theatro José de Alencar (TJA), Centro, com entrada franca. A apresentação é a segunda de uma sequência de lançamentos do DVD. A primeira aconteceu no último dia 2, no Aterro da Praia de Iracema. Depois do TJA, o Maracatu Solar ainda faz o show no próximo dia 22, às 20h30, no Polo de Carnaval do Benfica. E no dia 23, às 15h30, haverá uma exibição pública do registro, na tela do Cineteatro São Luiz (Centro).

Na ativa há 13 anos, o Maracatu Solar reuniu cerca de 150 brincantes no palco para gravar o DVD no São Luiz, em outubro do ano passado. "A gente ficou muito feliz de conseguir viabilizar essa produção, que envolve muita gente e uma infraestrutura bastante complexa. O espetáculo projeta uma espécie de cortejo de coroação de uma rainha negra, através de vários personagens no palco", sintetiza Pingo de Fortaleza.

Com a batuqueira e professora de percussão da (UFC) Catherine Furtado na regência da Orquestra Solar de Tambores, a apresentação reuniu um repertório de maracatus como "Noite Azul", "Maculelê" e "Paz de Oxalá". Responsável pelos arranjos rítmicos do Maracatu Solar, o "griô" (termo que indica um mestre da tradição oral africana) Descartes Gadelha estará tocando como solista da percussão no espetáculo.

Yemanjá

Gadelha assina, ao lado de Pingo de Fortaleza, a composição de "Para minha mãe Yemanjá", loa (tema) oficial do grupo em 2019. Para Pingo, é uma "feliz coincidência" que a data do primeiro show de lançamento do DVD foi no dia de Yemanjá (2 de fevereiro). O compositor anota como a entidade da cultura afro já foi muito interpretada por vários artistas no Brasil.

"Yemanjá é um orixá com muitas características que devem ser consideradas para os dias de hoje, não só no aspecto maternal, de amor, de proteção. Mas também no enfrentamento, pois ela é uma guerreira. Na nossa letra, nós nos transformamos em suas oferendas, para transformar uma realidade social", observa.

Com uma série de apelos cênicos, envolvendo o trabalho de dança coordenado por Fabrício Óliver, Débora Íngred e Gil Rodrigues, o espetáculo traz uma sequência de diversos climas. Segundo Pingo de Fortaleza, "começa com as músicas dentro de um ritmo mais solene. Aí você vai crescendo com os ijexás, e com todas as canções relativas a vários orixás. E depois as músicas de andamentos mais acelerados, como 'Quizomba', 'Noite Azul', a própria 'Maracatu Solar'", descreve o compositor.

Por fim, o espetáculo é encerrado com uma referência a Raimundo Alves Feitosa, criador do Maracatu Az de Ouro. "No TJA, o ritmo da apresentação pode ser mais devagar, com falas, repetição de canções, coreografias lentas", antecipa Pingo.

Regência

Para cumprir a agenda de gravação e lançamentos do DVD, o compositor situa que, na regência da Orquestra Solar de Tambores, a batuqueira Catherine Furtado se revezou com Artur Guidugli e alunos da formação percussiva da Solar.

"Dentro de toda essa empreitada coletiva, há um reencontro de muitas memórias, de muitos símbolos e significados da nossa cultura. E principalmente da musicalidade do maracatu, das identificações rítmicas", reflete Catherine.

Embora carregue consigo um olhar científico sobre a música, ela coloca que o espetáculo envolve uma abordagem "revolucionária", "porque não consta aí só os saberes técnicos que um professor, um músico deve ter", enfatiza. Brincantes e músicos, assegura ela, precisam, no palco, entrar em sintonia e se comunicar por meio de sinais, paradas e convenções da dinâmica do maracatu.

Serviço

Lançamento do CD e DVD do Maracatu Solar

Nesta segunda (18), às 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro).

Acesso gratuito.

O CD custa R$ 20, e o DVD, R$ 30.

Contato: (85) 3101.2583